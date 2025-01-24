基隆外木山漁港婦人載浮載沉 民眾驚見報案死因待查

今天上午有民眾發現，基隆市外木水漁港前港區海域有人載浮載沉，立即向119報案。消防人員趕至救援，但救上岸後發現已經死亡，交由警方處理。警方查出疑為呂姓60多歲婦人，正連絡家屬確認身分，及了解落水原因。

消防局今天上午7時45分獲報，中山區外木山漁港海域，在協和街協安宮前方港區處，有人載浮載沉，疑似落水，消防人員協助打撈上岸後發現已經死亡，為一中年女性，交由市警第四分局中華所處理。

警方調查，死者疑為60多歲呂姓婦人，落水後被民眾發現，消防人員協助救上岸，已經死亡，已報請檢方相驗調查落水原因，初判沒有外傷，落水原因還要了解，被救起時衣著完整。

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