男欠繳房屋稅及交通罰款27萬 萬里「文尼真佛」宮廟2拍

楊姓男子因欠繳房屋稅及交通欠款等共27萬餘元，遲未繳納遭移送法務部行政執行署宜蘭分署執行，楊男名下新北市萬里區烏塗炭9號約423坪共有宮廟建物，2月3日將以總價365萬元二拍，平均每坪約8千餘元。該建物被列違建，頂樓「文尼真佛」大型佛像引人矚目。

法務部行政執行署宜蘭分署行政執行官鄧順生表示，2月3日上午11時，在基隆辦公室（基隆市東信路169號7樓）舉辦基隆市及新北市金山、萬里等六區不動產聯合拍賣會。

較受矚目的是萬里「文尼真佛」宮廟二拍，楊姓中年男子因欠繳房屋稅及交通欠款等共27萬餘元未繳納遭移送執行，名下新北市萬里區烏塗炭9號約423坪共有建物，以總價365萬元進行二拍，平均每坪約8千餘元。該建物現況為宮廟，頂樓有「文尼真佛」大型佛像。

執行官鄧順生提醒，該建物已被新北市政府列管為違建，且拍賣範圍不包含坐落土地，請應買人注意。

據該廟臉書表示，道光山永德寶宮建於民國66年4月，主祀仙公至尊，仙公指的是八仙之一的呂洞賓，香火橫跨儒、道、釋三界，佛教稱為文尼真佛。

宜蘭分署表示，同日上午10時，另在財政部關務署基隆關東岸儀檢站（地址：基隆市中正區東海街8之2號）拍賣隧道茶葉烘乾機，有興趣民眾歡迎到場投標。

拍賣資訊可請參閱官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）相關拍賣訊息。