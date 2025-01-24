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過年大掃除...嘉義市有議員清出塵封超大鞭炮 求助消防隊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

過年前除舊布新，家戶大掃除，垃圾量暴增，嘉義市議員鄭光宏整理服務處久未使用的地下室，發現多年前朋友祝賀他當選送來的超大鞭炮，處理塵封鞭炮讓他傷腦筋，求助消防隊，建議過年期間送給寺廟或參拜後施放。

鄭光宏提供年前大掃除鞭炮的處理方式，他說，整理服務處久未使用的地下室，很多塵封的記憶被發掘出來，充滿驚喜，找到多年前朋友祝賀他當選送來的超大鞭炮，開票日因場地加賀客盈門，未能及時使用，收進倉庫就好多年，這次整理倉庫才重見天日。

詢問環保局，這麼大的鞭炮該怎麼處理？環保局人員說，爆裂物千萬別丟垃圾車，焚化爐還要再用一陣子、不能這樣炸掉。建議他問消防隊。消防隊說，如果家裡突然發現大量未施放煙火，建議整個淋濕後送到專業的處理場。之前秋節消防局查獲民宅藏放大量煙火，一卡車的煙火就是這麼做。

但若像他這樣發現一捲喜慶鞭炮，建議過年期間拿到周邊的大廟，送給廟方或是參拜後施放，因此他決定將這捲鞭炮過年走春拜廟施放；消防局提醒家中若有過期瓦斯罐、應通知瓦斯行回收，充電電池、鋰電池、3C產品也應該送至便利商店回收，避免引起火災。

過年前除舊布新，嘉義市議員鄭光宏整理服務處久未使用的地下室，發現多年前朋友祝賀他當選送來的超大鞭炮，處理塵封鞭炮讓他傷腦筋。圖／取自鄭光宏臉書
過年前除舊布新，嘉義市議員鄭光宏整理服務處久未使用的地下室，發現多年前朋友祝賀他當選送來的超大鞭炮，處理塵封鞭炮讓他傷腦筋。圖／取自鄭光宏臉書

朋友 消防隊 環保局

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