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高雄兄弟鳳山水庫釣魚 今凌晨駕車返家衝下山坡...哥哥不治

高雄兄弟鳳山水庫釣魚 今凌晨駕車返家衝下山坡...哥哥不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

63歲及57歲鍾姓兄弟昨傍晚駕車至高雄鳳山水庫釣魚，今天凌晨零時許離開，途經鳳林一路山路時，整輛車突衝入山坡（如圖），警消獲報趕抵，兄弟中的哥哥經送醫仍不治。記者石秀華／翻攝
63歲及57歲鍾姓兄弟昨傍晚駕車至高雄鳳山水庫釣魚，今天凌晨零時許離開，途經鳳林一路山路時，整輛車突衝入山坡（如圖），警消獲報趕抵，兄弟中的哥哥經送醫仍不治。記者石秀華／翻攝
63歲及57歲鍾姓兄弟昨天傍晚5時許駕車至高雄鳳山水庫釣魚，直至今天凌晨零時許離開，途經大寮區鳳林一路山路時，駕車的哥哥突身體不適，整輛車衝入山坡，警消獲報趕抵，兄弟中的哥哥已無氣息，經緊急送醫仍宣告不治。

林園分局指出，今天凌晨0時19分許接獲通報，指在大寮區鳳林一路11巷底的山路有轎車跌落山坡，昭明派出所員警立即到場處理。

警消到場時，發現鍾姓兄弟中的弟弟受輕傷，但哥哥鍾男已無氣息，雖經緊急送醫急救仍宣告不治。

經警方調查，鍾男和弟弟昨天傍晚5時許駕車進入鳳山水庫附近釣魚，直至凌晨時許駕車欲返家，駕車的鍾男途中突然身體不適，車子才衝入山坡；由於鍾男不明原因死亡，警方將報請檢察官相驗，以釐清死因。

63歲及57歲鍾姓兄弟昨傍晚駕車至高雄鳳山水庫釣魚，今天凌晨零時許離開，途經鳳林一路山路時，整輛車突衝入山坡，警方獲報趕抵處理（如圖），兄弟中的哥哥經送醫仍不治。記者石秀華／翻攝
63歲及57歲鍾姓兄弟昨傍晚駕車至高雄鳳山水庫釣魚，今天凌晨零時許離開，途經鳳林一路山路時，整輛車突衝入山坡，警方獲報趕抵處理（如圖），兄弟中的哥哥經送醫仍不治。記者石秀華／翻攝

兄弟 死亡 水庫

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