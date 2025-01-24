整理墓園燒雜草火勢延燒辯風吹的 法院依公共危險罪判刑

屏東縣2023年發生消防隊員搶救公墓雜草火警時殉職，縣長周春米當時宣示要以「放火罪」嚴辦雜草火警；萬丹鄉李姓男子整理公墓時，以打火機燒墓地雜草，導致火勢延燒，引發火警。屏東地院審理，李犯公共危險罪處拘役30天。

判決指出，2023年2月27日下午近3點，李姓男子在萬丹鄉一處公墓整理墓園，用打火機焚燒墓地雜草，本應注意燃燒雜草時應注意周遭環境，並在場控制以免釀成火災，李男疏於注意，導致火勢延燒，致生公共危險。

李男否認犯行，辯稱「那是我們自己的墳墓，我自己在燒我們自己的，是風吹的，我只是點火燒我們自己墳墓旁的雜草而已，我點火後有等到火熄滅了才走的，我沒有犯罪」。

法院調查，救護志工證人洪男說，他沿著小路到納骨塔時，沿路路旁都有燒焦痕跡，他看到一名男子在墳包上蹲著點火，煙冒起來。公墓內小路有好幾處雜草在燃燒，火點都有點距離，不是連續的等。

合議庭認為，李男坦認有點火燃燒雜草，且未曾主張自己有主動熄滅火苗行為，僅泛稱有等火苗熄滅才離開等語。認定本案火警是因為李男點火後，疏未注意火苗是否已熄滅導致。考量公墓雜草叢生，現場環境通風良好，若於該處點火，極可能因為戶外風勢搧然而竄燒，延燒可能性本來就不低。