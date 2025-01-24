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彰化一家火劫 父子雙亡母女命危

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化報導

彰化市全福街昨天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街昨天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街昨發生民宅大火，鐘姓男子一家四口父子雙亡，妻子與七月大女兒命危。警、消調查，鐘男曾企圖滅火失敗，衝回二樓房間救妻兒，因屋內玻璃窗破裂，濃煙灌入，一家四口相擁床邊靠窗角落無法逃生，釀成悲劇。

彰化縣消防局火調人員昨勘查，初判一樓為起火點，現場堆滿雜物，疑有一條延長線短路，不排除電氣因素引燃雜物釀災，採集跡證送消防署鑑定。

警方調查，該透天厝屋主是徐姓婦人，因出國旅遊逃過一劫，卅二歲兒子住四樓，卅四歲女兒、廿八歲鐘姓女婿和三歲外孫、七個月大女嬰住二樓後方房間。

徐女昨在日本獲知女兒一家遭遇火劫，哀痛不敢置信，今天將會趕回台灣。

彰化縣消防局是在昨天清晨四時四十一分獲報火警，到場時濃煙已沿樓梯間往上竄，立即破壞一樓的鐵門灌救，現場堆放許多雜物已被大火吞噬。

困在四樓的徐男打開手機燈光喊救命，消防人員一組壓制火勢，另一組上四樓將人救出，只受輕微嗆傷。

徐男告知姊姊一家四口住二樓後方，消防人員破窗衝入，見四人相擁在床邊靠窗角落，均嚴重嗆傷，救出已無呼吸心跳，鐘男及兒子送醫不治，鐘妻子及女嬰急救後昏迷指數三，有生命危險，在加護病房觀察。

據了解，鐘姓男子從事消防工程，一樓堆放充電式工具機和雜物；火警火勢不算大，約十分鐘即撲滅，但室內未裝置住警器，無法即時示警，加上各樓層裝置鐵窗，影響逃生。

當地里長張金川說，鐘妻在宅急便工作，請育嬰假七個月，鄰居表示她很有禮貌，三歲兒子聰明可愛，還會跟鄰居打招呼，幼兒園娃娃車昨一早前往欲接男童上學，老師才知道男童喪命。

彰化縣長王惠美昨中午前往秀傳醫院慰問家屬，並發給慰問金。

加護病房 消防人員

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