員警尋人高手 助2家春節「團圓」

65歲張姓婦人31年前與年僅4歲女兒離散，如今女兒思母深切，家人一句「人生不要留下遺憾」的鼓勵下積極尋母，巡佐鄭嘉德協尋，前天母女終於團聚；藍姓男子14年前在台中溺斃，家屬苦無下落，警員王閔南透過DNA比對出身分，兩名警界尋人高手的用心，讓兩家人可以在春節前團圓。

台南第5警分局巡佐鄭嘉德對協尋失蹤人口充滿熱忱，勤餘時間積極查尋，2012年迄今已協尋失蹤人口600人，幫助不少民眾圓夢。

去年底張婦的女兒報警求助協尋離散31年的母親，鄭嘉德獲悉後，多次與對方懇談，從對方的兒時記憶分析，並利用公務橫向聯繫體制，透過戶政、健保、勞保等單位資料交叉比對及訪查，終於找到張婦，安撫她思女情怯的不安情緒後，前天母女終於在嘉義團聚，激動緊握對方的手，喜悅互訴多年來的思念。

張婦的女兒說，對母親日積月累的思念，以及丈夫一句「人生不要留下遺憾」的鼓勵下，終於鼓起勇氣找尋母親，花了2年多次尋求公部門協助，也憑記憶到母親可能出現的高雄、台南、嘉義等地尋找都無所獲，感謝鄭嘉德的用心，終於圓夢。

另外，板橋警分局警員王閔南協助許多失蹤、身分不明的死者「找到回家的路」，被稱為尋人高手，去年10月他查詢發現2011年台中1具身分不明的男生浮屍，特徵與被通報失蹤協尋的藍姓男子相符，經比對藍男弟弟的DNA確認身分，終於可與家人「團圓」。

藍男78歲的大姊告訴警方，「14年來弟弟像在人間蒸發，2天前出現在我的夢裡，嘴角帶著笑，吹奏一首象徵快樂團圓的曲子，吹罷我驚醒過來，大聲呼喚弟弟名字，淚水不禁滑落。」