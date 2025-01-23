快訊

逼普亭和談！川普威脅對俄祭高關稅制裁 克宮狠酸4字直球回應

自我解套？美國務卿魯比歐譯名遭改「1字」 陸外交部尷尬回1句

台南7旬婦北上找女兒 迷路到桃園求助警結束3百里驚魂

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市昨晚一名老婦獨自駕車至龜山派出所，表示從台南官田欲前往台北木柵找女兒卻迷失方向，所內實習生見狀將婦人帶到休息區並遞上茶水，經溝通後問出女兒手機號碼但無法接通，員警便透過戶役政系統確認女兒住址，才聯繫到女婿前來接回，結束婦人這場3百里尋親記。

警方指出，一名72歲李姓婦人昨晚8點多獨自駕車來到龜山派出所，表示自己欲從台南市官田區驅車前往相距3百公里的台北市文山區找女兒卻迷失方向，警大實習生見其神情恍惚，判斷其精神狀態不適合再駕車，便帶她到休息區並遞上茶水與點心。

李婦與員警經過一番溝通後，終於問出女兒的手機號碼，但撥打多次仍然無法接通，員警便透過戶役政系統查詢女兒的地址，並致電請求文山二分局的同仁協助查訪該住址，終於聯繫到女婿前來將婦人帶回家，二人也相當感激警方的暖心之舉，讓婦人不致在雨夜中繼續獨自前行。

龜山分局龜山派出所副所長黃玉婷對員警及實習生的暖舉相當肯定，也表示警察工作不僅是維持治安與交通順暢，更要秉持為民服務的精神，也呼籲民眾若於疑似迷失的兒童或長者，應友善通報警察機關，讓男女老幼皆能安心度日，也發揮警民合作的最大效能。

桃園一名老婦昨晚獨自駕車至龜山派出所，表示從台南官田欲前往台北木柵找女兒卻迷失方向，員警透過戶役政系統確認女兒住址，才聯繫到女婿前來接回，結束3百里尋親記。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名老婦昨晚獨自駕車至龜山派出所，表示從台南官田欲前往台北木柵找女兒卻迷失方向，員警透過戶役政系統確認女兒住址，才聯繫到女婿前來接回，結束3百里尋親記。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名老婦昨晚獨自駕車至龜山派出所，表示從台南官田欲前往台北木柵找女兒卻迷失方向，員警透過戶役政系統確認女兒住址，才聯繫到女婿前來接回，結束3百里尋親記。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名老婦昨晚獨自駕車至龜山派出所，表示從台南官田欲前往台北木柵找女兒卻迷失方向，員警透過戶役政系統確認女兒住址，才聯繫到女婿前來接回，結束3百里尋親記。記者周嘉茹／翻攝

實習 溝通

延伸閱讀

桃園青埔新屋房價飆上7字頭 專家：別怕，這裡還有2字頭

新北永寧轉運站2月啟用 10桃園市公車路線進駐

桃園大園嚴重車禍！凌晨2曳引車追撞 駕駛卡車頭軀幹變形亡

桃園男持香氛罐砸死女友塞塑膠桶 女兒不知媽死…跟著上山挖洞埋屍

相關新聞

台南7旬婦北上找女兒 迷路到桃園求助警結束3百里驚魂

桃園市昨晚一名老婦獨自駕車至龜山派出所，表示從台南官田欲前往台北木柵找女兒卻迷失方向，所內實習生見狀將婦人帶到休息區並遞...

淡水男開車恍神猛撞路邊車 撞斷標誌桿差點衝進民宅

新北市74歲高男今晚7時許駕駛休旅車行經淡水區北新路時，疑因精神不濟失控擦撞民宅外停放的轎車，車輛再持續往前撞斷路旁標誌...

影／遇瘋狂駕駛！BMW黑車失控甩尾衝入路口加油站 連人帶車肇逃

屏東市和生路二段今上午近10時，一輛黑色BMW轎車不明原因失控甩尾衝入路口加油站，撞毀站內多個花盆，發生後隨即加速肇逃，...

影／彰化老翁要領68萬過年發紅包 員警識破又是投資詐騙

彰化縣一名82歲老翁近日到郵局要將帳戶內的68萬元領出，老翁一下子說要借錢給朋友、一下子說領錢過年要發紅包，經員林派出所...

近7成民眾1周至少看到1次詐騙 半數認為查緝詐騙未見成效

時代力量今天發布詐騙風險感知民調，結果顯示67.2%民眾一周至少看到一次假網購詐騙、69.9%民眾一周至少看到一次投資詐...

徐乃麟買水果違停紅線 險遭北市警拖吊...原因竟是「停太斜」

有民眾今天早上在臉書社團爆料公社二社發文，稱「野生乃哥違停爆氣與員警開戰，罰單最後強勢開出，員警辛苦了」，由於發文附圖，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。