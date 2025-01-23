台南7旬婦北上找女兒 迷路到桃園求助警結束3百里驚魂
桃園市昨晚一名老婦獨自駕車至龜山派出所，表示從台南官田欲前往台北木柵找女兒卻迷失方向，所內實習生見狀將婦人帶到休息區並遞上茶水，經溝通後問出女兒手機號碼但無法接通，員警便透過戶役政系統確認女兒住址，才聯繫到女婿前來接回，結束婦人這場3百里尋親記。
警方指出，一名72歲李姓婦人昨晚8點多獨自駕車來到龜山派出所，表示自己欲從台南市官田區驅車前往相距3百公里的台北市文山區找女兒卻迷失方向，警大實習生見其神情恍惚，判斷其精神狀態不適合再駕車，便帶她到休息區並遞上茶水與點心。
李婦與員警經過一番溝通後，終於問出女兒的手機號碼，但撥打多次仍然無法接通，員警便透過戶役政系統查詢女兒的地址，並致電請求文山二分局的同仁協助查訪該住址，終於聯繫到女婿前來將婦人帶回家，二人也相當感激警方的暖心之舉，讓婦人不致在雨夜中繼續獨自前行。
龜山分局龜山派出所副所長黃玉婷對員警及實習生的暖舉相當肯定，也表示警察工作不僅是維持治安與交通順暢，更要秉持為民服務的精神，也呼籲民眾若於疑似迷失的兒童或長者，應友善通報警察機關，讓男女老幼皆能安心度日，也發揮警民合作的最大效能。
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