台南7旬婦北上找女兒 迷路到桃園求助警結束3百里驚魂

桃園市昨晚一名老婦獨自駕車至龜山派出所，表示從台南官田欲前往台北木柵找女兒卻迷失方向，所內實習生見狀將婦人帶到休息區並遞上茶水，經溝通後問出女兒手機號碼但無法接通，員警便透過戶役政系統確認女兒住址，才聯繫到女婿前來接回，結束婦人這場3百里尋親記。

警方指出，一名72歲李姓婦人昨晚8點多獨自駕車來到龜山派出所，表示自己欲從台南市官田區驅車前往相距3百公里的台北市文山區找女兒卻迷失方向，警大實習生見其神情恍惚，判斷其精神狀態不適合再駕車，便帶她到休息區並遞上茶水與點心。

李婦與員警經過一番溝通後，終於問出女兒的手機號碼，但撥打多次仍然無法接通，員警便透過戶役政系統查詢女兒的地址，並致電請求文山二分局的同仁協助查訪該住址，終於聯繫到女婿前來將婦人帶回家，二人也相當感激警方的暖心之舉，讓婦人不致在雨夜中繼續獨自前行。