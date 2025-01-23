影／彰化老翁要領68萬過年發紅包 員警識破又是投資詐騙

彰化縣一名82歲老翁近日到郵局要將帳戶內的68萬元領出，老翁一下子說要借錢給朋友、一下子說領錢過年要發紅包，經員林派出所警員陳正杰和行員苦口婆心詢問，最後才吐實說是要領錢給網路投資社團買股票，幸即時被員警攔阻，將老翁老本即時搶救下來。

這名82歲老翁20日前往郵局要領出68萬元，由於對款項用途交代不清，行員通知警方到場，在警員陳正杰詢問下，老翁還強調「你放心，我不會被詐騙啦」，但他起初說是要借貸給朋友，但又交代不清是要給哪位親友，後又說要做為過年發紅包用，老翁最後又辯稱提款是要欲存入另1家匯豐銀行帳戶內，一旁老妻也說不知丈夫要提款給誰。

員警鍥而不捨仔細詢問，老翁最後才吐實是在Line上看到股票投資訊息，即加入對方 Line 好友，詐團每日傳送相關股票投資獲利豐厚等訊息，老翁誤以為真，準備提款面交投資款項，幸好被員警攔下，家屬對於員警不放棄、苦口婆心勸阻，才讓其父沒有損失慘重相當感謝。