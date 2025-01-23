影／遇瘋狂駕駛！BMW黑車失控甩尾衝入路口加油站 連人帶車肇逃

屏東市和生路二段今上午近10時，一輛黑色BMW轎車不明原因失控甩尾衝入路口加油站，撞毀站內多個花盆，發生後隨即加速肇逃，現場幸無人受傷。有目擊網友形容「一大早就遇到瘋狂駕駛！」

屏東縣警局交通隊指出，今天上午9點55分，屏東市和生路二段東往西方向發生交通事故，一輛黑色BMW汽車失控衝入路口加油站，造成加油站內花盆毀損，事故發生後肇事駕駛，連人帶車加速逃逸，往屏東市和生路方向行駛，所幸無人員傷亡。

警方表示，已掌握特定車輛，並聯繫車主，警方車主登記車籍地高雄市查訪，人不在家，警方將持續尋找車主或駕駛釐清案情。