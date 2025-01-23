近7成民眾1周至少看到1次詐騙 半數認為查緝詐騙未見成效

時代力量今天發布詐騙風險感知民調，結果顯示67.2%民眾一周至少看到一次假網購詐騙、69.9%民眾一周至少看到一次投資詐騙，至於在政府打詐對策方面，52.1%民眾認為「加強犯罪查緝及被害人保護」沒有成效，顯示政府在精準打詐仍有精進空間。

時代力量今天舉行「詐騙風險感知」民調公布記者會，黨主席王婉諭表示，詐騙已經是台灣最嚴峻的治安問題，平均每天通報600件、財務損失高達4億元，相當於一年被詐團騙走1400億元，時代力量投入資源進行民意調查，全方位探討詐騙問題，並且給出務實具體的政策建議。

王婉諭說明，詐騙事件存在六大人性弱點，包括投機心理、貪小便宜購買衝動、情感缺口、容易信任他人、崇奢及缺錢等，而從民調結果顯示，台灣存在20至30%的受詐高風險族群，其中又以投機心理、缺錢的比例最高，相當程度解釋投資詐騙為何如此橫行。

王婉諭也說，根據遭受詐騙的人口分布，在不同型態的詐騙手法當中，其中有15%民眾曾經被假網購詐騙，假投資詐騙約有7%、假交友詐騙則占5%，顯見詐騙受害者已經超過百萬人，也在整體人口中占有相當比例。

時代力量副秘書長林邑軒表示，詐騙資訊圍繞在人民生活當中，67.2%民眾一周至少看到一次假網購詐騙、69.9%一周至少看到一次投資詐騙，43.8一周至少看到一次交友詐騙，如此曝光頻率非常驚人，詐騙資訊的攔截與下架，仍須持續與跨國社群平台強化合作。

林邑軒指出，對於我國政府打詐對策，分別以「強化金融帳戶監管與交易監控」、「強化宣導教育與防詐知識普及」滿意度最高，不過也有52.1%民眾認為「加強犯罪查緝及被害人保護」沒有成效，對於打擊詐騙犯罪與被害人保護，顯見政府仍有相當幅度的精進空間。

中正大學犯罪防治系教授戴伸峰說明，司法體系往往強調加害者的監視、處罰或檢舉偵測，還有過去社會觀念被害者的刻板意象，導致被害者或被害者的家屬十分痛苦，無法對外求援造成求助孤立性，呼籲政府讓被害者在學習人際關係有更多管道。