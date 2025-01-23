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徐乃麟買水果違停紅線 險遭北市警拖吊...原因竟是「停太斜」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有民眾今天早上在臉書社團爆料公社二社發文，稱「野生乃哥違停爆氣與員警開戰，罰單最後強勢開出，員警辛苦了」，由於發文附圖，且明顯可見就是藝人徐乃麟，許多網友搞笑留言「不錄了不錄了，懂不懂敬老尊賢」、「輸不起系列」、「支持乃哥爆氣」，短短兩小時吸引破萬人按讚，破千則留言，不過該貼文目前已經被刪除。

北市中山警方指出，23日早上9點多，圓山派出所擔服榮濱年貨大街疏導勤務，見一輛銀色汽車規停放紅線路段，經以哨音驅離，惟該車仍未駛離，警方上前查看見駕駛未在場，故以逕行舉發方式舉發紅線停車；舉發期間違規人出現，完成舉發後違規人駕車離去。

據了解，由於徐乃麟的座車實在違停的太斜、太誇張，已經影響馬路交通，員警開單後，打算要通知拖吊車拖吊，沒想到下一秒，徐乃麟跟經紀公司的人就出現，員警於是作罷，當下開完罰單後確認違停車輛駛離。根據中山警方公布的違停畫面，可見車輛停的確實非常歪斜。

徐乃麟經紀人回應，23日因為買水果要送禮，因此把車停在水果攤附近，但並未意識到該地區無法臨時停車，警察過來開單，他並沒有與其發生爭執，只是總要溝通前因後果，沒有不同意要開單，強調「大家都是平等，沒有人有特權，也並不在意，認為對就是對、錯就是錯」。

有民眾今天早上在臉書社團爆料公社二社發文，稱「野生乃哥違停爆氣與員警開戰」，短短兩小時吸引破萬人按讚，破千則留言。圖／擷取自臉書
有民眾今天早上在臉書社團爆料公社二社發文，稱「野生乃哥違停爆氣與員警開戰」，短短兩小時吸引破萬人按讚，破千則留言。圖／擷取自臉書
轄區警方公布違停紅線照片。記者翁至成／翻攝
轄區警方公布違停紅線照片。記者翁至成／翻攝

水果 罰單 違停

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