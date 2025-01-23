縮減車道搶快...宜蘭頭城砂石車追撞3車 議員座車慘被夾三明治

宜蘭頭城鎮知名的阿宗芋冰城前方道路，今天下午發生一起車禍意外，1輛往南行駛的砂石車疑似未留意號誌燈後道路縮減，搶快追撞前方3輛車，其中一輛黑色轎車被夾在砂石車與另輛被撞的轎車中間，正巧是縣議員賴良洲開的車，所幸車損人無傷。

當地是頭城鎮市區，常有車子停在路邊購物買吃的或買冰，臉書「頭城二三事-萬事屋社團」粉專網友留言，「一堆遊客愛亂停車，都不知道這條路卡車很多」，「這邊紅綠燈路口真的很亂，常常紅燈了，確一直有車硬闖」，「此路段應該全面加強取締臨停或違規停車，冰雖好吃、命更重要」。

警方調查，車禍發生今天下午3時，40歲黃男開著砂石車原本行駛在頭城鎮青雲路的內側車道，在停等紅綠燈後縮減車道，疑似搶快、未禮讓小車，追撞右前側及右側的3輛車，除了被夾「三明治」的賴良洲議員黑色凌志轎車，最右側的本田轎車被推到店家門口，最前方的黃色廂型車遭撞後輪翹起，車尾全凹，受損嚴重。