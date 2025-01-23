聽新聞
0:00 / 0:00
農曆年前存款竟被盜 台南北門農會傳員工盜領客戶210萬
農曆年前，錢竟不見了！台南市北門區農會溪底寮分部近期傳出有員工涉嫌盜領客戶存款，初步清查約210萬，且該名員工甚至失聯中，家人也相當擔心其安危；北門區農會溪底寮分部今除持續進行查帳釐清真相外，同時已先彌補客戶的存款損失，並向學甲警分局報案。
北門農會昨向農金局、台南市農業局等單位通報盜領疑案，同時向學甲警分局報案，今早文山里辦事處也廣播放送，讓居民協助釐清、確認帳戶是否遭盜領一事，許多里民趕緊跑到分部刷存摺，農會一度擔心引發推擠，所幸人群很快散去，警方也派員到場維安。
據了解，被指控盜領客戶存款為5年前以臨時人員雇用的34歲農會技工，去年7月調到溪底寮分部，負責辦理存款業務，該名員工疑似涉嫌偽造印章、盜領客戶存款，而事件曝光後，目前傳出失聯中，家人也不知其去向。
北門農會說明，20日因有農友來刷存摺時，意外發現原30萬存款竟不見了，要求溪底寮分部給交代，經農會調閱相關監視器畫面，才查出疑被這名員工盜領走，且隔天該名員工的家人還拿錢來歸還，存入被盜領者的帳戶。
北門農會也說，事發後，農會不敢大意，全面展開稽核，初步清查該名員工去年7月到任後迄今，有5名客戶的存款被領走約210萬。北門農會強調，會對客戶負責到底，且也有投保職員誠實保證保險，客戶不會有損失，該案屬該員工個人行為，農會正持續清查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言