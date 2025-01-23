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攔阻「地面師」詐騙 北市靠「這防詐神器」保住民眾500萬元

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市一市民日前遭電話誘騙，對方聲稱可代為處理其名下塔位買賣，短期內即可辦妥，獲取可觀利潤，但需先出資另行購置所屬土地持分，將名下房產設定抵押，做為購地所需，幸好子女曾幫他申辦「地籍異動即時通」服務，示警後保住500萬元抵押權設定。

北市地政局透過「地籍異動即時通」可防制台版「地面師」詐財案，避免不肖份子勾結專業人員誘騙民眾將名下房產設定抵押貸款，造成財產重大損失，地政事務人員會針對非金融機構的抵押權設定案件，進行主動關懷提問。

士林地政事務所日前受理民眾辦理私人抵押權設定及預告登記案時，承辦人員雖已進行關懷，提醒所有權人注意資金用途以及相關登記對房產造成之限制，但該民眾以詐騙集團事先誘導話術回應提問，並未即時察覺受騙。

地政局指出，因該民眾的子女曾申辦「地籍異動即時通」服務，登記完成送件的同時，申辦異動即時通時所留的手機號碼與電子信箱，便同步收到「名下房產有送登記案」的訊息。發覺後很快回到地政事務所，在士林地政事務所人員的協助與確認後，成功阻擋登記案續行，攔阻500萬元的抵押權設定損失。

該民眾表示，受到不明電話誘騙，對方聲稱可代為處理其名下塔位買賣，短期內即可辦竣，將獲取可觀利潤，但需先出資另行購置所屬土地持分，因而同意名下房產設定抵押以為購地所需。

士林地所主任鄭益昌指出，許多詐騙個案辦理抵押權設定登記時，往往連件辦理預告登記或信託登記，民眾一定要提高警覺，避免落入詐騙話術陷阱，建議申請「地籍異動即時通」服務。地主、屋主可以設定二組不限本人的行動電話及電子信箱號碼，當不動產有申請過戶移轉、抵押權設定貸款、書狀補給等12種登記時，地所會發送簡訊及電子郵件通知指定的對象，把握最後一個踩煞車的防詐機會。

地籍異動即時通可至地所臨櫃申請，也可線上申請。圖／新北地政局提供
地籍異動即時通可至地所臨櫃申請，也可線上申請。圖／新北地政局提供

子女 房產 詐騙集團

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