出國打工陷阱多 各部會提供救援管道

「如果在飛機上驚覺被詐騙，可向空服員協助，民航局即可幫忙！」民航局官員23日在刑警局記者會如此提醒。外交部官員寫說，外交部針對國人有急難救助行動，出遊錢也可先查閱領務局的各國旅遊警示。受害者謝先生也分享說，他曾在緬甸被關到小黑屋與軍事監獄20天，盼民眾要提高警覺。

注意泰緬詐騙趨勢

謝先生分享說，他是表演工作者，詐騙集團在LINE群組中進行表演招募，且有認識的同業也有回應，在接洽的過程中，該詐團成員提出的術語、價格都相當合理，而由於各國使用通訊軟體不同，在過程中也聽從指令更換聯絡方式，一路下來其實很難察覺被騙，因此他呼籲民眾相關工作機會要更小心、不要上當。

國際刑警科科長李昆達表示，過去詐團大多是在柬埔寨，如今已有慢慢轉移到緬甸、泰國等跨境趨勢，國人出國一定要提高警覺。行政院政務委員林明昕則說，切勿輕信網路求職或網友推薦，宣稱東南亞地區等海外高薪職缺、工作內容輕鬆、包吃包住等話術，不要抱持僥倖心態赴海外從事不法行為，以免觸犯當地國家法律或遭騙受困海外。

民航局可協助攔截

警政署提醒，國人若對求職打工廣告有疑義，請切記應詳查公司資訊，除可撥打165反詐騙諮詢專線或至全國各警察派出所詢問外，亦可撥打勞動部勞動力發展署「台灣就業通客服中心」免付費專線0800-777-888確認。外交部官員則表示，有設立「海外求職陷阱宣導專區」，若有需要可使用外交部急難救助服務。

民航局則表示，若在國內坐上飛機時就發現可能被騙，可與空姐反映，民航局可協助攔阻，若是國外的話也會請當地警政單位協助，也可協助國人負擔返國機票。刑警局官員說，已根據營救返臺者提供情資，掌握部分網路與在臺招募犯嫌，積極向上溯源追查幕後集團組織。

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