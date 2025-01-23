逮捕22人...台南偵查隊長慢跑察覺異常 一舉查獲鐵皮屋內「妞妞」賭場

台南市警三分局偵查隊隊長林威廷，下班後都有慢跑運動的習慣，日前在轄區周邊慢跑途中，發現仁安路上一鐵皮屋平時鐵門深鎖，近期晚上至深夜時段卻人車異常頻繁進出，經蒐證後，昨晚持搜索票攻堅，當場查獲俗稱「妞妞」職業賭場，逮捕50多歲許姓負責人及賭客共22人。

市警三分局昨晚10時許，與保安警察大隊特殊任務編組警力，持台南地方法院核發搜索票，前往安南區仁安路一處鐵皮屋查緝，當場查獲職業賭場，查扣賭資1萬5000元、抽頭金1萬元、撲克牌8副及骰子等證物。

同時，專案小組帶回許姓負責人及賭客共計22人調查，而男女賭客年齡分布24歲至60歲，不少賭客趁舊曆春節連假前小試身手；看到大批警力破門而入，有賭客見狀拔腿就跑，心想跑出鐵皮屋都可逃過一劫，仍遭屋外埋伏員警一一逮獲，不停叼念「運氣有夠背」。

據了解，三分局偵查隊隊長林威廷，下班後都有慢跑運動的習慣，日前在轄區周邊慢跑途中，發現仁安路上一鐵皮屋，平時均鐵門深鎖無人出入，近期晚上至深夜時段，卻人車異常頻繁進出，研判疑似有從事不法情事。因而派員加強對該處所蒐證，經掌握相關事證後，向台南地方法院聲請搜索票，昨晚見時機成熟，一舉破獲職業賭場。