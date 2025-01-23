「店到店」物流暗藏免稅菸 金門1月查23件違規寄送

隨著農曆春節腳步逼近，菸酒市場需求逐漸升高，不法分子利用物流與旅客運輸方式，將免稅菸酒品非法引入市場。海巡署金馬澎分署第九岸巡隊針對港口物流進行加強查緝行動，在本月共查獲23件利用便利商店「店到店」物流寄運免稅菸品案件，沒收菸品208條8包，另有寄運大陸酒品1件，共24瓶，已依涉嫌違反菸酒管理法移送金門縣政府核處。

金門縣政府今天表示，為維護市場秩序，金門縣政府聯合第九岸巡隊、內政部警政署航空警察局臺北分局金門分駐所等多個執法單位，加強查緝非法行為。其中第九岸巡隊於今年1月間，針對港口物流服務進行強化稽查，共查獲23件利用便利商店「店到店」物流寄運免稅菸品案件，沒收菸品208條8包，另有寄運大陸酒品1件，共24瓶。

另外，航警局金門分駐所也於本月18日，在尚義機場執行貨物安檢時，發現旅客攜帶免稅菸品試圖違規運輸，當場查扣峰牌等3款菸品，共24條，上述違規案件均依涉嫌違反「菸酒管理法」移交金門縣政府處理。

金門縣政府表示，根據「菸酒管理法」及「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等法規，免稅菸酒品僅限個人自用，不得作營業用途，任何違規行為，包括非法運輸、販售免稅品，將面臨罰款、沒收違規物品等處分，情節嚴重者可能受到加重懲處，提醒民眾勿因小利觸法，得不償失。

縣政府指出，春節期間菸酒需求顯著增加，不法業者往往利用「店到店」物流或委託旅客攜帶方式，試圖將免稅菸酒品運入台灣銷售。此類行為不僅違法，還可能干擾市場秩序，甚至影響合法業者的權益。

為避免非法品流入市場，金門縣政府將與第九岸巡隊及航警局金門分駐所等執法單位密切合作，針對港口物流與機場旅客攜帶物品進行嚴密查緝，同時，呼籲民眾共同遵守相關法規，不購買或運輸來路不明的菸酒品，協助政府維護市場公平性。

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