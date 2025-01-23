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影／鈕承澤假釋成功出監、抵北檢報到 揮手露齒燦笑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

導演鈕承澤第4次申請假釋成功，在台北地檢署安排保護管束事宜，包含建立社會安全監督網絡成員聯繫機制等，今天上午從花監辦理出監，下午3時許抵達北檢第三辦公室報到，鈕承澤下車見媒體記者，帶著墨鏡、露齒燦笑，揮手致意，快速至北檢執行科假釋報到。

鈕承澤因執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人被獨留鈕承澤家中，鈕藉機對被害人性侵。鈕承澤上訴高院時仍否認犯罪，最後遭判刑4年定讞。2021年11月底發監花蓮監獄服刑已3年2月，去年底拚第4次申請假釋成功。

台北地檢署、花蓮監獄在「春節專案」加快安排保護管束事宜，包含建立社會安全監督網絡成員聯繫機制，後續再通知花監辦理出監，今早鈕承澤出監24小時內須完成假釋報到，今下午3時許鈕承澤抵達北檢第三辦公室，面對媒體記者露齒燦笑沒有發言，快步進入地檢署。

鈕承澤持檢察官執行保護管束命令、假釋證明文件、健保卡等身分證明文件，向執行科檢察官報到，由檢察官製作執行筆錄，向完成報到序程序後，並前往觀護人室報到約談諮商，觀護人會說明假釋期間應遵守注意之事項外，並會告知下次的報到。

導演鈕承澤假釋出監，今至北檢報到帶著墨鏡、露齒燦笑。記者蕭雅娟／攝影
導演鈕承澤假釋出監，今至北檢報到帶著墨鏡、露齒燦笑。記者蕭雅娟／攝影

假釋 檢察官 被害人

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