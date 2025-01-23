影／鈕承澤假釋成功出監、抵北檢報到 揮手露齒燦笑

導演鈕承澤第4次申請假釋成功，在台北地檢署安排保護管束事宜，包含建立社會安全監督網絡成員聯繫機制等，今天上午從花監辦理出監，下午3時許抵達北檢第三辦公室報到，鈕承澤下車見媒體記者，帶著墨鏡、露齒燦笑，揮手致意，快速至北檢執行科假釋報到。

鈕承澤因執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人被獨留鈕承澤家中，鈕藉機對被害人性侵。鈕承澤上訴高院時仍否認犯罪，最後遭判刑4年定讞。2021年11月底發監花蓮監獄服刑已3年2月，去年底拚第4次申請假釋成功。

台北地檢署、花蓮監獄在「春節專案」加快安排保護管束事宜，包含建立社會安全監督網絡成員聯繫機制，後續再通知花監辦理出監，今早鈕承澤出監24小時內須完成假釋報到，今下午3時許鈕承澤抵達北檢第三辦公室，面對媒體記者露齒燦笑沒有發言，快步進入地檢署。