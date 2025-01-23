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新北貴婦投資獲利欲援弱勢童 詐團投其所好騙走4百萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市40歲女子Amy日前誤信投資廣告加入群組，因透露想援助弱勢孩童，詐團竟秀出關注弱勢照片，Amy因而遭騙400萬，新北警破獲詐團致電後她才驚覺受騙。新北警統計去年共查緝詐團2577人，查扣不法所得達16億6191萬餘元，將持續打詐守護民眾財產。

新北市警局今天下午召開「詐騙狀況及防制措施記者會」，局長廖訓誠列舉數據指出，新北市去年12月每十萬人詐騙案件數為74.94件，財損金額約5006萬元，詐騙案件受理數較8月已減少1037件，財損金額下降7億3,000萬元，兩者均呈下降趨勢。

廖訓誠表示，面對仍有許多民眾遭到詐騙情形，新北警除積極查緝車手、水房外，並以溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團。去年（2024年）共查緝詐團2577人，查扣不法所得達16億6191萬餘元。另外與轄內各金融機構及超商業者建立「防詐友善通報網」，透過第一線接觸民眾之櫃檯行員、超商店員通報警方到場協助攔阻，去年（2024年）攔詐金額達19億8653萬餘元。

新北警特別邀請遭詐騙4百多萬的女被害人Amy出面說明，40歲Amy表示自己本身有投資習慣，去年8月間透過臉書投資廣告加入投資群組，並依指示下載假股票軟體。Amy說起初她僅投資10萬元，過一陣子後發現股票軟體上獲利1萬多元，她也成功出金11萬多元獲利10%。

Amy指出，對方在線上投資課程中還曾詢問過她獲利後要做什麼，Amy透露想要捐助偏遠弱勢小朋友就學的想法後，對方還假意貼出集團關注弱勢的照片來取信她，讓她信以為真累計投入4百萬元投資。Amy表示，她曾懷疑過為何專員都能配合她的時間、地點來收取款項，甚至在停車場、捷運站面交，還要求簽署保密協定不能和他人透露。

Amy說，最後她接到新北市刑大詐欺防制辦公室警官張謝佛來電，告知她可能遭詐，並分析相關資料與詐騙手法解析後，她才驚覺遭到詐騙。

新北市詐欺防詐辦公室主任廖國安呼籲，民眾如接獲警方電話防詐關懷電話，勿驚慌並至就近警察機關協助查證。另外年節期間網購需求激增，民眾要留意一頁式購物詐騙。此類詐騙常以低於行情的價格吸引消費者，並宣稱限時促銷、提供7天鑑賞期或可拆箱驗貨，但缺乏詳細聯繫資訊。警方呼籲民眾購物時務必選擇有商譽的平台，仔細確認賣家資訊。懷疑遇到詐騙可撥打165反詐騙諮詢專線。

遭詐騙的被害人Amy現身說法，表示最後是警方來電說明後她才驚覺自己遭詐。記者黃子騰／攝影
遭詐騙的被害人Amy現身說法，表示最後是警方來電說明後她才驚覺自己遭詐。記者黃子騰／攝影
新北市警察局長廖訓誠開記者會說明新北打詐成效。記者黃子騰／攝影
新北市警察局長廖訓誠開記者會說明新北打詐成效。記者黃子騰／攝影

詐欺 詐騙

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