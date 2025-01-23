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彰化住宅火警濃煙瀰漫 2死3傷起火原因浮現

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，其中鐘姓男子一家父子死亡、母女命危，彰化縣消防局火調人員進入火場勘查，發現有一條延長線短路跡證，不排除電氣因素引燃附近紙箱、衣物造成，相關採集跡證將送內政部消防署做鑑定。

據了解，屋主徐姓女子是國小代課老師，32歲的徐姓兒子住四樓，34歲的女兒及28歲的鐘姓女婿、3歲外孫、7個月大的外孫女則住在二樓後方房間。據指出，火警發生時，鐘男一度從二樓逃出，後來再重返二樓，欲救出妻兒，卻因火勢猛烈，濃煙瀰漫，反而身陷火場。

彰化縣消防局是在今天清晨4時41分許接獲報案，消防人員趕到現場，濃煙已沿樓梯屋往上竄，消防人員先破壞一樓鐵門灌救，發現一樓堆放許多消防設備，已被大火吞噬。這時，在四樓的徐男打著手機燈光喊救命，消防人員分兩組人一組壓制火勢，一組上去四樓，先將徐男救下來，只受輕微嗆傷。

消防人員並獲知鐘姓男子一家四口受困在二樓後方房間，由於火勢猛烈，消防人員在破窗後，衝進房間，發現他們在床邊角落抱在一起，即先將他們救下來，但均已無呼吸心跳，經CPR急救後送醫，但28歲鐘男及3歲兒子均急救後不治，32妻子及7個月大女兒昏迷指數都還是3，有極度生命危險，仍在加護病房觀察。

消防局指出，起火點疑是一樓，由鐘男從事消防工程，一樓堆置不少工程雜物，起火後，火勢一發不可收拾，並從上竄燒。消防火調人員今上午進入火場勘查，發現有一條延長線短路跡證，不排除電氣因素引燃附近紙箱、衣物造成，相關採集跡證將送內政部消防署做鑑定。

彰化縣長王惠美今天中午由在社會處長王蘭心陪同，前往秀傳醫院慰問家屬，並發放慰問金，還指示提供家屬必要的協助。

彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成二死三傷，彰化縣消防局火調人員進入火場勘查，不排除電氣因素引燃附近紙箱、衣物造成，相關採集跡證將送內政部消防署做鑑定。圖／消防局提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成二死三傷，彰化縣消防局火調人員進入火場勘查，不排除電氣因素引燃附近紙箱、衣物造成，相關採集跡證將送內政部消防署做鑑定。圖／消防局提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成二死三傷，彰化縣消防局火調人員進入火場勘查，不排除電氣因素引燃附近紙箱、衣物造成，相關採集跡證將送內政部消防署做鑑定。記者黃仲裕／攝影　
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成二死三傷，彰化縣消防局火調人員進入火場勘查，不排除電氣因素引燃附近紙箱、衣物造成，相關採集跡證將送內政部消防署做鑑定。記者黃仲裕／攝影　
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成二死三傷，彰化縣消防局火調人員進入火場勘查，不排除電氣因素引燃附近紙箱、衣物造成，相關採集跡證將送內政部消防署做鑑定。記者黃仲裕／攝影　
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成二死三傷，彰化縣消防局火調人員進入火場勘查，不排除電氣因素引燃附近紙箱、衣物造成，相關採集跡證將送內政部消防署做鑑定。記者黃仲裕／攝影　
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，其中鐘男一家四名，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，其中鐘男一家四名，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供

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