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「Ace8」德州撲克出事！離場前直接換回現金 北市警持搜索票逮33人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市松山警方昨天持搜索票至轄內Ace8 國際德州撲克競技抓賭，一舉逮獲現場負責人、荷官、賭客等33人，儘管他們供稱是打限時錦標賽，且堅稱德州撲克不是賭博，但員警蒐證發現，賭客離去前可以在櫃檯直接把籌碼換回現金，且場館有收管理費盈利，分別依賭博罪送辦、社維法裁罰。

松山警方22日早上11點多，動員大批員警持搜索票至Ace8 國際德州撲克競技的南京東路據點搜索，依法逮捕現場負責人40歲陳姓男子、荷官4人（3女1男）、工作人員2人、賭客26人，共33人，查扣抽頭金約80萬元、預備籌碼約500萬分、監視器、賭具及驗鈔機等證物。

警方指出，該協會平日多以舉辦德州撲克競賽為名，實則暗中以合法掩護非法，兼營利性賭博活動，適逢寒假期間吸引許多年輕人參與，成為主要賭客來源之一，警詢後把現場負責人、荷官、工作人員等7人依賭博罪送辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰。台北地院訊後，現場負責人等7人，2萬元不等金額交保。

據了解，該協會打限時錦標賽，提供3400元、6600元等方案，以「一比十」換籌碼，但分別會抽取400元、600元的管理場地費；協會從早上9點就開門，一路營業到隔日凌晨1點。

Ace8 國際德州撲克積極擴大經營，不只有快速賽、超級深籌賽等賽制，更有名人邀請賽，包括麻吉弟弟、田亞霍、雪碧、丁特等，另外也搶攻學生族群，推出「寒假學生超級優惠方案」，只要憑學生證即可享受不限級別、不限次數，場場服務費半價！甚至再送電影票。

德州鋪克是否涉賭，官警分享說，協會內交流切磋，或舉辦正統限時錦標賽當然沒問題，但實際上許多莊家有抽頭情事，甚至開放民眾離場前籌碼兌換回現金，涉犯賭博行為。

Ace8 國際德州撲克積極擴大經營，也搶攻學生族群，推出「寒假學生超級優惠方案」，只要憑學生證即可享受不限級別、不限次數，場場服務費半價！圖／擷取自Ace8 國際德州撲克instagram
Ace8 國際德州撲克積極擴大經營，也搶攻學生族群，推出「寒假學生超級優惠方案」，只要憑學生證即可享受不限級別、不限次數，場場服務費半價！圖／擷取自Ace8 國際德州撲克instagram
松山警方查扣抽頭金約80萬元、預備籌碼約500萬分、監視器、賭具及驗鈔機等證物。記者翁至成／翻攝
松山警方查扣抽頭金約80萬元、預備籌碼約500萬分、監視器、賭具及驗鈔機等證物。記者翁至成／翻攝
松山警方22日持搜索票至轄內Ace8 國際德州撲克競技抓賭，一舉逮獲現場負責人、荷官、賭客等33人。記者翁至成／翻攝
松山警方22日持搜索票至轄內Ace8 國際德州撲克競技抓賭，一舉逮獲現場負責人、荷官、賭客等33人。記者翁至成／翻攝
松山警方22日持搜索票至轄內Ace8 國際德州撲克競技抓賭，一舉逮獲現場負責人、荷官、賭客等33人。記者翁至成／翻攝
松山警方22日持搜索票至轄內Ace8 國際德州撲克競技抓賭，一舉逮獲現場負責人、荷官、賭客等33人。記者翁至成／翻攝

寒假 德州撲克 賭博

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