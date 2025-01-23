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攀談正妹懷疑自己被罵 男亮槍恐嚇被逮竟喊告員警「襲警」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名越南籍女子今凌晨與友人聚完餐站在門口等車，遇到一名男子突然朝她飆罵越南語髒話，雙方引發口角，男子竟從背包內亮出疑似槍枝。警方獲報後找到48歲陳姓男子，不願配合盤查還要告員警「襲警」，警方壓制陳男後在其口袋中起獲一把空氣槍，全案依法偵辦。

一名越南籍女子今凌晨在社群平台發文，昨晚做完頭髮和2名同鄉友人吃飯，吃完在店家門口聊天等車，突然一名男子站到他們旁邊，接著對他們飆罵越南語髒話，女子便很不高興地反問「我們沒有幹嘛，你為什麼罵我們？」未料男子聽完暴怒，稱自己是警察，還從背包「亮槍」，讓女子嚇得報警。

桃園警分局表示，今凌晨1點25分許武陵派出所接獲外籍人士報案，表示遭到不明男子恐嚇。員警趕抵現場了解，越南籍被害人表示有名男子與其攀談，被害人不想理他回應一句英語「I don't give a shit｣，男子突然大怒指責被害人罵他，隨即亮出背包內疑似槍枝後離去，被害人則機警拍下男子背影。

員警立即通報啟動快打部隊，依據該男子特徵及逃逸方向進行追查，不到5分鐘即發現該48歲陳姓男子，立即進行盤查，陳男說聽不懂被害人說的英語是什麼意思，感覺一定是罵人所以才發生爭吵，但否認有亮槍。陳男不願配合員警盤查，還說要告員警「襲警｣，員警立即呼叫支援合力壓制陳男，並在其口袋起獲空氣槍一把，全案依法移請偵辦。

桃園一名越南籍女子今遇到一名男子朝她飆罵越南語髒話，雙方引發口角，男子從背包內亮出疑似槍枝，警方獲報找到48歲陳男，不願配合盤查還要告員警「襲警」，警方起獲一把空氣槍。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名越南籍女子今遇到一名男子朝她飆罵越南語髒話，雙方引發口角，男子從背包內亮出疑似槍枝，警方獲報找到48歲陳男，不願配合盤查還要告員警「襲警」，警方起獲一把空氣槍。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名越南籍女子今遇到一名男子朝她飆罵越南語髒話，雙方引發口角，男子從背包內亮出疑似槍枝，警方獲報找到48歲陳男，不願配合盤查還要告員警「襲警」，警方起獲一把空氣槍。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名越南籍女子今遇到一名男子朝她飆罵越南語髒話，雙方引發口角，男子從背包內亮出疑似槍枝，警方獲報找到48歲陳男，不願配合盤查還要告員警「襲警」，警方起獲一把空氣槍。記者周嘉茹／翻攝

槍枝 被害人 警察 越南

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