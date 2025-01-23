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彰化火警一家4口床邊相擁遭難 女屋主日本遊逃過一劫…得知噩耗趕回

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市全福街今清晨火警，徐姓女屋主幸好到日本旅遊，逃過一劫，不過，她的女婿、外孫均因傷重急救不治，女兒及外孫女的昏迷指數都是3，命危搶救中，兒子則受輕傷。徐女獲知後，不敢置信，且十分悲痛，預定明天趕回台灣。

據了解，屋主徐姓女子是國小代課老師，32歲的徐姓兒子住四樓，34歲的女兒及28歲的鐘姓女婿、3歲外孫、7個月大的外孫女則住在二樓後方房間。

彰化縣消防局是在今天清晨4時41分許接獲報案，消防人員趕到現場，濃煙已沿樓梯屋往上竄，消防人員先破壞一樓鐵門灌救，發現一樓堆放許多消防設備，已被大火吞噬。這時，在四樓的徐男打著手機燈光喊救命，消防人員分兩組人一組壓制火勢，一組上去四樓，先將徐男救下來，只受輕微嗆傷。

消防人員並獲知鐘姓男子一家四口受困在二樓後方房間，由於火勢猛烈，消防人員在破窗後，衝進房間，發現他們在床邊角落抱在一起，即先將他們救下來，但均已無呼吸心跳，經CPR(心肺復甦術)急救後送醫，但鐘男及3歲兒子均急救後不治，妻子及7個月大女兒昏迷指數都還是3，有極度生命危險，仍在加護病房觀察。

消防人員搶救時，卻不見徐姓女屋主，後來才得知她正在日本進行5天4夜旅遊行程，經警方連繫後，獲知惡耗，十分悲痛，已決定明天趕回台灣處理。

當地和調里長張金川指出，鐘男搬來沒多久，也很少跟鄰居互動，對家庭狀況不是很清楚；徐姓妻子因產下女嬰，請了育嬰假7個月，沒想到一家四口遭到此一火劫。

鄰居說，一大早就聽到一輛輛消防車趕來搶救，大家都很緊張，在獲知屋主徐女一家出事，大家都很難過，希望亡者安息，傷者早日康復。

鄰居說，徐女的女兒很有禮貌，平常倒垃圾或出門時遇到都會打招呼、聊天，外孫聰明可愛，都會跟著媽媽一起出來倒垃圾，看到她會喊她阿婆，很討人喜歡，沒想到竟遭火劫殞命。

彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成2死3傷，當地和調里里長張金川前往火場關心。記者劉明岩／攝影
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成2死3傷，當地和調里里長張金川前往火場關心。記者劉明岩／攝影
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成2死3傷，火調人員上午進入火場調查。記者劉明岩／攝影
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成2死3傷，火調人員上午進入火場調查。記者劉明岩／攝影
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男父子雙亡，7月大的女嬰送進彰基，仍在搶救中。圖／彰基提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男父子雙亡，7月大的女嬰送進彰基，仍在搶救中。圖／彰基提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男一家四名，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，其中鐘男一家四名，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供

彰化 消防人員 火災

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