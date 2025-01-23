影／徐乃麟買水果違停紅線被開單！傳跟員警爆氣開戰…警公布畫面還原

有民眾今天早上在臉書社團爆料公社二社發文，稱「野生乃哥違停爆氣與員警開戰，罰單最後強勢開出，員警辛苦了」，由於發文附圖，且明顯可見就是藝人徐乃麟，許多網友搞笑留言「不錄了不錄了，懂不懂敬老尊賢」、「輸不起系列」、「支持乃哥爆氣」，短短兩小時吸引破萬人按讚，破千則留言。

詢問了解，違規地點在台北市中山區濱江市場，轄區中山警方公布違停畫面證實，徐乃麟確實被開紅線違停罰單，並還原事發經過，23日早上9點多，巡邏員警見一輛汽車違停紅線，以哨音驅離未駛離，故上前查看，由於駕駛未在場，當下以逕行舉發方式開單。

警方指出，開完罰單之後，徐乃麟恰巧跟經紀公司的人買完水果出現，徐乃麟是很不好意思說，只是買個水果怎麼也被開單，有跟員警詢問開單原因，但並未發怒。

對此，徐乃麟經紀人回應，23日因為買水果要送禮，因此把車停在水果攤附近，但並未意識到該地區無法臨時停車，警察過來開單，他並沒有與其發生爭執，只是總要溝通前因後果，沒有不同意要開單，強調「大家都是平等，沒有人有特權，也並不在意，認為對就是對、錯就是錯」。