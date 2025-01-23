桃園男持香氛罐砸死女友塞塑膠桶 女兒不知媽死…跟著上山挖洞埋屍

桃園市八德區王姓男子去年8月與同居女友因女兒的照顧及家庭開支等問題吵架，憤而持玻璃香氛罐敲擊女友頭部，造成對方頭部重創死亡，因擔心案情曝光，將屍體裝入塑膠桶，再載著不知情的女兒前往龜山區偏僻處棄屍。檢方調查後依家暴傷害致死、遺棄屍體等罪嫌偵結起訴，全案將由國民法官庭審理。

檢方調查，23歲王男為工人，與26歲鍾女為同居男女朋友，去年5、6月間同住在桃園市八德區中正一路一處社區，除了2人外還有與非王男所生的鍾女6歲女兒，以及其餘4名友人同住。同年8月27日清晨6點多王男進入臥室浴室，看見鍾女疑似跌倒半躺在地板，欲將她拉起，鍾女因不滿王男當天太晚回家，2人便開始因女兒的照顧、學費及家庭開支等問題爭吵。

未料2人越吵越兇，隨即引發肢體衝突，王男憤而持浴室內的玻璃香氛罐敲擊鍾女右額頭及鼻梁，造成鍾女右額部挫傷合併撕裂傷及鼻梁開放性骨折，並因頭部外傷導致創傷性腦損傷死亡。同日上午7點多，王男確認鍾女已無呼吸心跳後，先在浴室內將屍體層層包入浴室內取得的黑色塑膠袋中，再將屍體裝進客廳的橘色塑膠桶，決定棄屍。

對此王男開車帶著不知情的女兒，於同日上午10點19分許將屍體運抵龜山區樹人路偏僻處，先使用鏟子在後方田地挖出一個坑洞，再將裝有屍體的塑膠桶自車上搬下，並把屍體從桶子及塑膠袋內移出放進坑洞中，持鏟子將泥土覆蓋在屍體上掩埋，於下午1點08分許開車離去。

案發後，王男因遭其他同住友人再三追問鍾女去向，加上王男父親苦言勸說，於同年8月29日凌晨12點34分許至中壢分局自首，後經桃園地檢署檢察官指揮警方於同日上午10點40分許，回到棄屍地點將屍體挖出，因而循線查悉上情。

檢方近日偵結，核被告所為，係犯家庭暴力防治法第2條第2款、刑法條第2項前段之傷害致人於死、同法第247條第1項之遺棄屍體等罪嫌，依刑事訴訟法第251條第1項、國民法官法第43條第1項提起公訴。

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