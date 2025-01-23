快訊

離奇命案！台中8旬婦肚痛診所候診突暴斃 目睹民眾嚇壞

郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

徐乃麟買水果違停紅線被開單！傳跟員警爆氣開戰…警公布畫面還原

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園男持香氛罐砸死女友塞塑膠桶 女兒不知媽死…跟著上山挖洞埋屍

聯合報／ 記者周嘉茹陳恩惠／桃園即時報導

桃園市八德區王姓男子去年8月與同居女友因女兒的照顧及家庭開支等問題吵架，憤而持玻璃香氛罐敲擊女友頭部，造成對方頭部重創死亡，因擔心案情曝光，將屍體裝入塑膠桶，再載著不知情的女兒前往龜山區偏僻處棄屍。檢方調查後依家暴傷害致死、遺棄屍體等罪嫌偵結起訴，全案將由國民法官庭審理。

檢方調查，23歲王男為工人，與26歲鍾女為同居男女朋友，去年5、6月間同住在桃園市八德區中正一路一處社區，除了2人外還有與非王男所生的鍾女6歲女兒，以及其餘4名友人同住。同年8月27日清晨6點多王男進入臥室浴室，看見鍾女疑似跌倒半躺在地板，欲將她拉起，鍾女因不滿王男當天太晚回家，2人便開始因女兒的照顧、學費及家庭開支等問題爭吵。

未料2人越吵越兇，隨即引發肢體衝突，王男憤而持浴室內的玻璃香氛罐敲擊鍾女右額頭及鼻梁，造成鍾女右額部挫傷合併撕裂傷及鼻梁開放性骨折，並因頭部外傷導致創傷性腦損傷死亡。同日上午7點多，王男確認鍾女已無呼吸心跳後，先在浴室內將屍體層層包入浴室內取得的黑色塑膠袋中，再將屍體裝進客廳的橘色塑膠桶，決定棄屍。

對此王男開車帶著不知情的女兒，於同日上午10點19分許將屍體運抵龜山區樹人路偏僻處，先使用鏟子在後方田地挖出一個坑洞，再將裝有屍體的塑膠桶自車上搬下，並把屍體從桶子及塑膠袋內移出放進坑洞中，持鏟子將泥土覆蓋在屍體上掩埋，於下午1點08分許開車離去。

案發後，王男因遭其他同住友人再三追問鍾女去向，加上王男父親苦言勸說，於同年8月29日凌晨12點34分許至中壢分局自首，後經桃園地檢署檢察官指揮警方於同日上午10點40分許，回到棄屍地點將屍體挖出，因而循線查悉上情。

檢方近日偵結，核被告所為，係犯家庭暴力防治法第2條第2款、刑法條第2項前段之傷害致人於死、同法第247條第1項之遺棄屍體等罪嫌，依刑事訴訟法第251條第1項、國民法官法第43條第1項提起公訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

桃園市王姓男子去年8月持香氛罐狂砸同居女友致死，隨即將屍體裝入塑膠袋並塞進塑膠桶後載往龜山區偏僻處挖洞埋屍。記者周嘉茹／翻攝
桃園市王姓男子去年8月持香氛罐狂砸同居女友致死，隨即將屍體裝入塑膠袋並塞進塑膠桶後載往龜山區偏僻處挖洞埋屍。記者周嘉茹／翻攝
桃園市王姓男子去年8月持香氛罐狂砸同居女友致死，隨即將屍體裝入塑膠袋並塞進塑膠桶後載往龜山區偏僻處挖洞埋屍。示意圖／檢方提供
桃園市王姓男子去年8月持香氛罐狂砸同居女友致死，隨即將屍體裝入塑膠袋並塞進塑膠桶後載往龜山區偏僻處挖洞埋屍。示意圖／檢方提供

國民法官 家暴 屍體 棄屍

延伸閱讀

桃園年貨大街又出事！肉乾內竟藏鋼絲 他被劃傷見血

幫助男友多活一天 營養師祭「不踩雷女友的宵夜清單」

民調六都第二 桃園市長張善政謝市民支持：婦幼政策奏效

媽瞧不起女友低薪、低學歷 網見「3字」砲轟：媽寶男拜託分手

相關新聞

影／徐乃麟買水果違停紅線被開單！傳跟員警爆氣開戰…警公布畫面還原

有民眾今天早上在臉書社團爆料公社二社發文，稱「野生乃哥違停爆氣與員警開戰，罰單最後強勢開出，員警辛苦了」，由於發文附圖，...

桃園大園嚴重車禍！凌晨2曳引車追撞 駕駛卡車頭軀幹變形亡

桃園市54歲黃姓男子今凌晨4點多駕駛曳引車，行經大園區中正東路交流道時疑似未注意車況，追撞前方51歲張姓男子駕駛的曳引車...

彰化火警一家4口床邊相擁遭難 女屋主日本遊逃過一劫…得知噩耗趕回

彰化市全福街今清晨火警，徐姓女屋主幸好到日本旅遊，逃過一劫，不過，她的女婿、外孫均因傷重急救不治，女兒及外孫女的昏迷指數...

影／彰化火警父子雙亡 火調科初步排除精油造成

彰化市全福街23日清晨發生住宅火警，一家3大2小共5人受困，經彰化縣消防局動員搶救，由於濃煙瀰漫，其中2大2小OHCA（...

離奇命案！台中8旬婦肚痛診所候診突暴斃 目睹民眾嚇壞

台中大里一家診所今天上午11時許發生離奇死亡案，一名81歲婦人因肚子痛，到診所候診時，突然暈厥倒地，沒有生命跡象，消防隊...

桃園男持香氛罐砸死女友塞塑膠桶 女兒不知媽死…跟著上山挖洞埋屍

桃園市八德區王姓男子去年8月與同居女友因女兒的照顧及家庭開支等問題吵架，憤而持玻璃香氛罐敲擊女友頭部，造成對方頭部重創死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。