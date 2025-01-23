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彰化北斗娃娃機店遭竊 警加強巡邏逮獲通緝犯

中央社／ 彰化縣23日電

彰化縣北斗鎮1處娃娃機店日前遭人偷走機台內硬幣，損失超過5000元，警方追查發現，陳姓犯嫌是竊盜通緝犯，17日員警巡邏時在另1處娃娃機店逮獲，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

彰化縣警察局北斗分局發布新聞稿指出，1月10日北斗鎮斗苑路一段有娃娃機店遭人竊取機台內硬幣，損失新台幣5000餘元，北斗派出所獲報後，調閱監視器清查，認為42歲陳姓男子涉有重嫌。

警方進一步追查，陳姓男子為慣竊，曾犯下多起機車、娃娃機店竊盜案，而在清查監視器畫面過程中，陳男仍多次出沒北斗鎮娃娃機店，警方加強巡邏防竊。

警方表示，17日深夜11時許，員警巡邏時發現陳男在宮後街娃娃機店，立即上前盤查；陳男同時為台灣彰化地方檢察署發布的竊盜通緝犯，全案依刑法竊盜罪嫌移請檢方偵辦。

北斗分局表示，將持續打擊竊盜犯罪，並加強易遭竊區域巡邏，以維護良好社會治安環境。

娃娃機 竊盜

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