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影／藏身板橋鬧區大樓開賭場 海山警攻堅逮29人、扣百萬賭資
新北市板橋區中山路及文化路上2處民宅因出入複雜疑似經營賭場。海山警蒐證後前往攻堅，發現2處為職業麻將館及德州撲克館，當場逮捕曾姓及林姓等負責人及賭客共29人，查扣106萬賭資，詢後將5名負責人依賭博罪嫌送辦，賭客依社維法裁處。
據了解，海山警方日前接獲線報，板橋區中山路二段及文化路二段2棟大樓內民宅，平時出入人員複雜且屋內吵雜聲不斷，疑似是職業賭場。警方獲報後展開蒐證，發現2處分別是職業麻將館及德州撲克館。
警方立即向新北地院聲請搜索票，17日前往中山路二段民宅埋伏，趁1名賭客開門欲離去時立即衝進屋內搜索，當場查獲負責人曾男等2人及16名賭客，查扣賭資6萬3930元、電玩機台1台、機台IC板1個、4副麻將、監視器主機1組及監視器鏡頭4支等證物。
20日海山警方前往文化路二段民宅查緝，逮捕現場負責人林男等3人及8名賭客，查扣賭資99萬378元、撲克牌及賭具計6副、監視器鏡頭2支等證物。詢後將曾姓及林姓等5名負責人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，另24名賭客則依社維法函送新北地院板橋簡易庭裁處。
海山分局長林國民表示，賭博沒有法律假期，絕不容許職業賭場存在，且賭博場所為治安顧慮源頭，且易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，對社會治安影響甚鉅。民眾如發現有賭博不法情事可向警方檢舉，海山分局將持續掃蕩不法行為，斬斷犯罪根源，展現維持社會治安的決心。
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