快訊

是你嗎？9、10月高額中獎發票15張未領 財部籲中獎人快來

0050調低費用率！現階段…經理費0.32降至0.10％、保管費0.035變為0.030％

前特派漫談／華府鏡頭後的辛酸事 採訪靠電郵愈訪愈宅

聽新聞
0:00 / 0:00

影／藏身板橋鬧區大樓開賭場 海山警攻堅逮29人、扣百萬賭資

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區中山路及文化路上2處民宅因出入複雜疑似經營賭場。海山警蒐證後前往攻堅，發現2處為職業麻將館及德州撲克館，當場逮捕曾姓及林姓等負責人及賭客共29人，查扣106萬賭資，詢後將5名負責人依賭博罪嫌送辦，賭客依社維法裁處。

據了解，海山警方日前接獲線報，板橋區中山路二段及文化路二段2棟大樓內民宅，平時出入人員複雜且屋內吵雜聲不斷，疑似是職業賭場。警方獲報後展開蒐證，發現2處分別是職業麻將館及德州撲克館。

警方立即向新北地院聲請搜索票，17日前往中山路二段民宅埋伏，趁1名賭客開門欲離去時立即衝進屋內搜索，當場查獲負責人曾男等2人及16名賭客，查扣賭資6萬3930元、電玩機台1台、機台IC板1個、4副麻將、監視器主機1組及監視器鏡頭4支等證物。

20日海山警方前往文化路二段民宅查緝，逮捕現場負責人林男等3人及8名賭客，查扣賭資99萬378元、撲克牌及賭具計6副、監視器鏡頭2支等證物。詢後將曾姓及林姓等5名負責人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，另24名賭客則依社維法函送新北地院板橋簡易庭裁處。

海山分局長林國民表示，賭博沒有法律假期，絕不容許職業賭場存在，且賭博場所為治安顧慮源頭，且易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，對社會治安影響甚鉅。民眾如發現有賭博不法情事可向警方檢舉，海山分局將持續掃蕩不法行為，斬斷犯罪根源，展現維持社會治安的決心。

海山警方持搜索票前往攻堅，破獲職業麻將賭場。記者黃子騰／翻攝
海山警方持搜索票前往攻堅，破獲職業麻將賭場。記者黃子騰／翻攝
海山警方至文化路二段大樓內查緝，當場破獲德州撲克賭場。記者黃子騰／翻攝
海山警方至文化路二段大樓內查緝，當場破獲德州撲克賭場。記者黃子騰／翻攝

新北 賭博 賭場

延伸閱讀

北市大安區非法德州撲克賭場營業 警逮17人

家中「小巨人」失蹤14年 板橋警尋人高手追大湖浮屍…落葉歸根

傳吵架釀高雄大樓火警 警調查發現屋主「獨居」破傳言

高雄鼓山大樓清晨竄火 9樓男屋主躲陽台獲救

相關新聞

獨／高雄市派出所長清槍走火遭記小過 同仁不忍：勤務太累

高市北區某分局一名派出所所長上周六晚間約9點巡邏退勤時，在清槍桶前清槍時，忘卸彈匣，拉滑套不慎槍枝走火，「砰」的一聲嚇壞...

彰化住宅火警釀父子雙亡 妻請育嬰假在家與7月大女兒均命危

彰化市全福街今天清晨住宅火警5人送醫，其中，鐘姓男子及3歲兒子不治，妻子及7個月大女兒昏迷指數3，命危搶救中，鐘男從事...

影／彰化火災2死2命危 娃娃車老師來接3歲童…得知已亡惡耗驚愕

彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，造成鐘男和3歲兒子身亡，妻子與7歲大女兒也命危搶救中，今天一早娃娃車要來接3歲男童上學...

家中「小巨人」失蹤14年 板橋警尋人高手追大湖浮屍…落葉歸根

台中市公園大湖2011年發現1具沒有身分的男浮屍，檢警單位採集檢體後火化安置。板橋分局尋人高手王閔南去年10月開始協尋，...

影／藏身板橋鬧區大樓開賭場 海山警攻堅逮29人、扣百萬賭資

新北市板橋區中山路及文化路上2處民宅因出入複雜疑似經營賭場。海山警蒐證後前往攻堅，發現2處為職業麻將館及德州撲克館，當場...

北市大安區非法德州撲克賭場營業 警逮17人

台北市羅斯福路派出所，上個月底接獲檢舉，新生南路一帶有非法德州撲克賭場，由於年節將至，警方加強抓賭，轄區大安警分局立即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。