影／藏身板橋鬧區大樓開賭場 海山警攻堅逮29人、扣百萬賭資

新北市板橋區中山路及文化路上2處民宅因出入複雜疑似經營賭場。海山警蒐證後前往攻堅，發現2處為職業麻將館及德州撲克館，當場逮捕曾姓及林姓等負責人及賭客共29人，查扣106萬賭資，詢後將5名負責人依賭博罪嫌送辦，賭客依社維法裁處。

據了解，海山警方日前接獲線報，板橋區中山路二段及文化路二段2棟大樓內民宅，平時出入人員複雜且屋內吵雜聲不斷，疑似是職業賭場。警方獲報後展開蒐證，發現2處分別是職業麻將館及德州撲克館。

警方立即向新北地院聲請搜索票，17日前往中山路二段民宅埋伏，趁1名賭客開門欲離去時立即衝進屋內搜索，當場查獲負責人曾男等2人及16名賭客，查扣賭資6萬3930元、電玩機台1台、機台IC板1個、4副麻將、監視器主機1組及監視器鏡頭4支等證物。

20日海山警方前往文化路二段民宅查緝，逮捕現場負責人林男等3人及8名賭客，查扣賭資99萬378元、撲克牌及賭具計6副、監視器鏡頭2支等證物。詢後將曾姓及林姓等5名負責人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，另24名賭客則依社維法函送新北地院板橋簡易庭裁處。