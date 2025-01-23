彰化住宅火警釀父子雙亡 妻請育嬰假在家與7月大女兒均命危

彰化市全福街今天清晨住宅火警5人送醫，其中，鐘姓男子及3歲兒子不治，妻子及7個月大女兒昏迷指數3，命危搶救中，鐘男從事消防工程，徐姓妻子則在宅急便上班，正請7月個月育嬰假，沒想到年關已近遭此火劫，令親友十分不捨。

據鄰居指出，這透天厝的屋主是徐姓女子，已買了4、5年，從事代課老師，目前人在日本，她的32歲徐姓兒子住4樓，2樓住有34歲徐姓女兒及28歲的鐘姓女婿，以及3歲外孫、7個月大孫女，鐘男從事消防工程、妻子則從事宅急。

據當地和調里里長張金川指出，鐘男搬來沒多久，也很少跟鄰居互動，對家庭狀況不是很清楚；徐姓妻子因產下女嬰，請了育嬰假7個月，沒想到一家四口遭到此一火劫。

火警發生時，鄰居聽到一樓有一聲，不過，消防局火調人員今天上午進入火場，釐清火警原因。

消防局人員指出，火警是在4時41分發生，消防人員趕到現場，濃煙已沿樓梯屋往上竄，消防人員先破壞一樓鐵門灌救，發現一樓堆放許多消防設備，已被大火吞噬。

消防人員聽到徐男喊救聲，即由一組人員從屋後，到達四樓將徐男救下，另組人則二樓搜救，發現鐘男一家四口都受困二樓後方房間，在破壞房門後，發現他們均已被濃煙嗆昏，都已無呼吸心跳，在對他們做CPR（心肺復甦術）後，送醫急救。

鐘男的同事今天上午發現他沒有上班，由於從新聞、年齡及住處等訊息，懷疑是鐘男，都十分關心，經過證實鐘男一家四口遭到火劫，鐘男並已不治，同事們都十分哀傷。彰化縣政府也派員前往了解，並協助他的家人處理相事宜。