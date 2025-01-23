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彰化住宅火警釀父子雙亡 妻請育嬰假在家與7月大女兒均命危

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市全福街今天清晨住宅火警5人送醫，其中，鐘姓男子及3歲兒子不治，妻子及7個月大女兒昏迷指數3，命危搶救中，鐘男從事消防工程，徐姓妻子則在宅急便上班，正請7月個月育嬰假，沒想到年關已近遭此火劫，令親友十分不捨。

據鄰居指出，這透天厝的屋主是徐姓女子，已買了4、5年，從事代課老師，目前人在日本，她的32歲徐姓兒子住4樓，2樓住有34歲徐姓女兒及28歲的鐘姓女婿，以及3歲外孫、7個月大孫女，鐘男從事消防工程、妻子則從事宅急。

據當地和調里里長張金川指出，鐘男搬來沒多久，也很少跟鄰居互動，對家庭狀況不是很清楚；徐姓妻子因產下女嬰，請了育嬰假7個月，沒想到一家四口遭到此一火劫。

火警發生時，鄰居聽到一樓有一聲，不過，消防局火調人員今天上午進入火場，釐清火警原因。

消防局人員指出，火警是在4時41分發生，消防人員趕到現場，濃煙已沿樓梯屋往上竄，消防人員先破壞一樓鐵門灌救，發現一樓堆放許多消防設備，已被大火吞噬。

消防人員聽到徐男喊救聲，即由一組人員從屋後，到達四樓將徐男救下，另組人則二樓搜救，發現鐘男一家四口都受困二樓後方房間，在破壞房門後，發現他們均已被濃煙嗆昏，都已無呼吸心跳，在對他們做CPR（心肺復甦術）後，送醫急救。

鐘男的同事今天上午發現他沒有上班，由於從新聞、年齡及住處等訊息，懷疑是鐘男，都十分關心，經過證實鐘男一家四口遭到火劫，鐘男並已不治，同事們都十分哀傷。彰化縣政府也派員前往了解，並協助他的家人處理相事宜。

彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男父子雙亡，7月大的女嬰送進彰基，仍在搶救中。圖／彰基提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男父子雙亡，7月大的女嬰送進彰基，仍在搶救中。圖／彰基提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四名，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四名，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成2死3傷，當地和調里里長張金川前往火場關心。記者劉明岩／攝影
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成2死3傷，當地和調里里長張金川前往火場關心。記者劉明岩／攝影
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共５人受困，經搶救後，　其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天清晨發生住宅火警造成2死3傷，火調人員上午進入火場調查。記者劉明岩／攝影
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