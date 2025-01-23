台61線苗栗段騎士撞違停大拖板車 頭部重創不治

台61線苗栗縣路段今天發生死亡車禍，劉姓男子騎機車上班途中撞上路旁違停大型拖板車後倒地，頭部重創不治。警方到場時大型拖板車已駛離，詳細事故原因及經過待警方調查。

竹南警分局指出，清晨6時許接獲報案指稱後龍鎮台61線西濱快速公路北上慢車道101.3公里處有騎士倒臥於路中。獲報後員警趕往事故地點，發現1名騎士連同機車倒臥路面，頭部重創、身體變形，已明顯死亡，立即封鎖現場並管制交通，避免發生第二次事故。

警方初步調查，死者劉姓男子（27歲）一早自後龍住家出發，沿著台61線側車道行駛，準備前往竹南工作，途中發生事故。

經調閱機車行車記錄器影像，警方表示，發現劉男疑迎面撞擊前方違停路邊的大型拖板車後倒地，隨後記錄器內容就呈現黑畫面。

警方指出，案發後事故現場後方是否有其他車輛再度碰撞，以及大型拖板車為何駛離現場涉嫌肇事逃逸責任，仍待後續調查釐清。

竹南警分局提醒，民眾切勿將車輛違停於路邊，若造成傷亡事故，停車者須負刑法過失致死責任，另呼籲汽機車駕駛人養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，並注意依照速限行駛，避免突發狀況，防止事故發生，保障自身及他人的行車安全。