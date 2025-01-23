影／台南7旬翁隨地吐痰遭攔停 機車衝撞女警、拍打頭還咬傷手指
70歲李姓男子昨下午4時許騎機車隨地吐痰，台南市警六分局黃姓女警上前攔查勸導，李見狀立即逃逸，員警隨後在永南四街與美南街口將他攔停，反遭李機車衝撞，輾壓其腳背，下車後還以手拍打其安全帽，甚至動口咬傷右手食指，經員警呼叫警力支援，依涉妨害公務罪嫌逮捕送辦。
台南市警六分局指出，過程中導致鹽埕派出所黃警腳背及手指瘀傷，經由救護車送往郭綜合醫院診治後並無大礙。分局長劉全福對於員警用心執勤，面對挑戰公權力，毫不畏懼，因公受傷，即時予以慰問。
警方調查，黃姓女警昨下午執行勤務時，在南區金華路上見到李騎機車隨地吐痰且形跡可疑，上前攔查勸導，他見狀立即逃逸；下午4時20分，員警在永南四街與美南街口將他攔停下來，李反以機車衝撞女警，車輪輾壓其腳背，女警仍英勇制止。
未料，李下車後竟以手拍打其安全帽，甚至動口咬傷其右手食指，女警毫不畏懼，呼叫巡邏警力到場支援，依妨害公務罪嫌將他逮捕，警詢後移送台南地檢署偵辦。
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