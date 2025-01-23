影／彰化火災2死2命危 娃娃車老師來接3歲童…得知已亡惡耗驚愕

彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，造成鐘男和3歲兒子身亡，妻子與7歲大女兒也命危搶救中，今天一早娃娃車要來接3歲男童上學，老師才知發生火災，驚愕上車離去，據了解，鐘姓夫妻搬來不久，鐘妻為照顧小孩請育嬰假在家，沒想到一家發生不幸。

這起火災發生在今天清晨4點多，全福街透天民宅火警，住4樓的徐姓男子先逃出，說姊姊一家還受困在2樓， 彰化縣消防局派出消防車15輛、救護車6輛、消防人員46人前往搶救，救出鐘男一家四口時，二名大人和二名小孩均OHCA（到院前心肺功能停止）。

一家四口送醫後，28歲鐘男與3歲兒子仍宣告不治，彰化基督教醫院表示，7個月大女嬰經搶救後，有自主心跳，立即轉送兒童加護病房，目前還在搶救中。秀傳醫院表示，34歲徐姓妻子急救之後恢復生命跡象，昏迷指數3，仍在外科加護病房，血壓仍不穩定。

今天上午娃娃車要來接3歲男童上學時發現現場拉起封鎖線，老師顯得不知所措趕緊上車離去，據了解，鐘男一家搬來不久，徐女在宅急便上班，生產後即請育嬰假在家育兒，熟料竟在農曆年前一家遭遇祝融，天人永隔。