家中「小巨人」失蹤14年 板橋警尋人高手追大湖浮屍…落葉歸根

台中市公園大湖2011年發現1具沒有身分的男浮屍，檢警單位採集檢體後火化安置。板橋分局尋人高手王閔南去年10月開始協尋，調閱資料後推測該具浮屍可能是失蹤已14年的藍男，去年底通知藍男家屬DNA比對證實身分，讓藍男終於可與家人團圓。

板橋分局防治組王閔南警員，從警多年協助許多失蹤及死亡無名師找到回家的路，被封為尋人高手。王閔南指出，去年10月起他查詢台中1具無名屍資料時，經調閱資料後發現2014年時曾有民眾前來報案家人失蹤，特徵與該具無名屍相符。

但因該具無名屍發現地點在台中，與在板橋報案失蹤的74歲藍姓男子家屬相距甚遠。王閔南擴大搜尋調查後，發現失蹤者曾在台北三張犁租屋，後來短暫居住於板橋姊姊家。王閔南重新檢視資料後突然意識到失蹤的藍男可能到台中探望兩位親人，推測藍男可能就是該具浮屍。

王閔南立即通知藍男家屬DNA比對，卻得知藍男63歲的弟弟因病住療養機構生命垂危，醫師建議拔管。藍男的姊妹在病榻前深情呼喚「阿弟仔，哥哥的事快有進展了，能否再堅持一下，好讓我們全家團圓？」此時藍男弟弟生命跡象奇蹟似回穩，終讓王閔南成功採集檢體，比對結果出爐後證實浮屍正是失蹤14年的藍男。

據了解，死者藍男是家中長子，小學畢業便挑起家庭重擔，身高僅有148公分的他辛勤工作供養弟妹成長，如「小巨人」般支撐全家，並向弟妹灌輸讀書能改變命運的觀念，不辭辛勞工作全力供應妹妹完成學業，終讓妹妹成為兼職教師。但長期勞累工作導致藍男健康惡化並中風，藍男擔心自己成為家人負擔於2011年離家，就此失蹤達14年。

藍男78歲的大姊向警方表示，「14年來他就像在人間蒸發。直到2天前他出現在我的夢裡，穿著最喜歡、最乾淨的衣服，嘴角帶著笑，吹著『鼓吹』給我聽，像是在奏一首象徵『快樂團圓』的曲子。一曲吹罷我驚醒過來，大聲呼喚他的名字，淚水不禁滑落。」

王閔南協助藍男與家人團聚後，得知其家境窘迫全仰賴58歲的妹妹兼課支付家計，無力辦理殮葬，王閔南將案件轉介善願愛心協會，由該協會提供免費殮葬服務。板橋分局表示，生要見人，死要見屍是失蹤者家屬的最大心願，若有失蹤親人，警方可協助採集DNA送法醫研究所比對無名屍案件協助尋親。家屬可前往警分局或法醫研究所免費採驗，僅需採集三支口腔棉棒。