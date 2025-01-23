苗栗醉男街頭鬧事還攻擊推倒老婦 路人見義勇為狂噴辣椒水

苗栗縣苑裡鎮市區知名的秒殺雞排攤旁，昨午發生一起離譜的酒醉鬧事案件。一名羅姓男子酒後無故推倒2名騎機車路過婦人，甚至還以腳踹人方式攻擊倒地婦人，現場有民眾見義勇為朝羅男噴辣椒水才制止其暴力行為，全案警方依傷害及毀損等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

事發後，有民眾在臉書社團發文「今天經過苑裡菜市場時，目睹一件令人心驚的事情。一名男子竟然大力將一位經過的阿婆推倒，阿婆直接撞上了菜市場重建時的鐵皮牆。我見狀立刻停下來並開始錄影，才發現前面已經有兩位路人遭到這名男子推倒；更令人憤怒的是，阿婆站起來後，這名男子竟再次上前攻擊，甚至踹倒了她。」

「所幸這時，一位從台中來垂坤買食品的江姓男子挺身而出，使用隨身攜帶的辣椒水制伏了這名男子，而就在此時，警察也及時趕到，將這名男子帶走。」

網友紛紛怒斥羅男行徑惡劣外，也盛讚江男見義勇為，還有人留言「辣椒水要去哪裡買，真的要隨身攜帶」。

警方指出，36歲羅姓男子酒後癲狂，於街上徒手推倒民眾及機車，造成71歲賴姓老婦及37歲張姓女子輕微受傷及車輛毀損。員警據報到場處理時，羅男已蹲坐在地無攻擊行為，為維護公共安全，依法強制將羅男上銬帶回派出所管束。兩被害人提告傷害及毀損，全案警訊後將羅男移送苗栗地檢署偵辦。

警方呼籲，個人行為應保持理性並避免影響他人，如有任何脫序行為，警方必適時依法管束或逮捕，以保護民眾安全。

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