桃園21歲男手機不見遍尋不著 報警求助竟在店家信箱內找到

桃園市大園區21歲吳姓男子昨下午外出時不慎遺失手機，吳男沿著行經路線反覆搜尋，但還是遍尋不著，只好報警求助，員警利用手機定位功能查出遺失地點，並利用該功能讓手機發出鈴聲，結果在一處信箱內找到吳男的手機，讓他相當感謝警方的熱心幫忙。

大園分局表示，吳姓男子昨下午3時許到大園派出所報案，稱出門時手機不慎遺失，到處都找不到，手機內有很重要的資料，也有綁定行動支付，擔心被人撿去做不法用途，心裡非常著急，請警方幫忙協尋。

員警獲報後利用手機定位功能查出遺失地點，但到現場查看卻沒有看到手機，此時員警與吳男利用筆記型電腦連接手機的定位功能，讓手機發出鈴聲，眾人聽聲辨位仔細搜尋，總算在一間店家旁的信箱內找到吳男的手機。

吳男見重要的手機失而復得，頻頻向警方道謝，認為可能是手機被人撿到後，出於好心順手將它存放在信箱內，因此也不願多做追究，對於警方的積極熱心，深深表示感謝。