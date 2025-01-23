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影／台中開車失控撞分隔島翻車…滑行後再撞 2人受傷送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅區昨晚發生驚險車禍，過程被後車行車行車記錄器拍下，張姓男子開車載女子疑超車失控撞中央分隔島，翻車滑行160公尺後再撞另一輛車，張男和乘客都受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

大雅警分局表示，昨晚7時40分，在大雅區中清路三段發生翻車交通事故，23歲張男駕駛轎車，載21歲張女沿中清路三段往沙鹿區方向行駛時，在中清路三段與中山路口欲由外側超越前方轎車，駛回車道時失控碰撞中央分隔島，翻覆滑行約160公尺後波及停路邊的轎車。

張男車輛車頭受損，警方依規定到場處置，張男經檢測無酒精反應，他手腳擦挫傷，經送醫後無大礙，張女頭部、身體、四肢受傷，送台中榮總醫院，已調閱相關影像以釐清案情。

有關張男在前行車右側超車，已違反道路交通管理處罰條例第47條第1項第3款規定，大雅分局已依法製單舉發，將處以1200元以上2400元以下罰鍰。

警方呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，注意周遭狀況，超車時應保持安全距離，減速慢行，避免事故發生。

台中市大雅區昨晚發生撞安全島車禍，二人受傷。記者游振昇／翻攝
台中市大雅區昨晚發生撞安全島車禍，二人受傷。記者游振昇／翻攝
台中市大雅區昨晚發生撞安全島車禍，二人受傷。記者游振昇／翻攝
台中市大雅區昨晚發生撞安全島車禍，二人受傷。記者游振昇／翻攝
台中市大雅區昨晚發生撞安全島車禍，二人受傷。記者游振昇／翻攝
台中市大雅區昨晚發生撞安全島車禍，二人受傷。記者游振昇／翻攝

交通事故 台中市 失控

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