年節倍思親 離散31年母女…台南尋人高手助團聚

台南35歲的小忻（化名）4歲時即因家庭因素與母親離散迄今31年，思念母親之情日積月累，她在丈夫一句「人生不要留下遺憾」的鼓勵下，鼓起勇氣開始找尋母親，足足花了2年之久均無所獲，去年底向警五分局報案協尋，在尋人高手防治組巡佐鄭嘉德終於人在嘉義縣與母親團聚。

台南市警五分局失蹤人口承辦人巡佐鄭嘉德接獲實踐派出所轉報，投入尋人工作，多次與小忻聯繫，利用懇談對話，仔細聆聽她述說小孩時期對母親的印象回憶，藉以取得母親更為詳細的資料，不放過任何可能性的蛛絲馬跡，做為查尋分析參考。

同時，鄭嘉德充分利用公務橫向聯繫體制，向戶政所、健保局、勞保局申請失蹤人相關資料，經多方聯繫、交叉比對及訪查，終順利取得失蹤人行蹤及聯繫方式，鍥而不捨耐心多次與母親懇談說明，才成功安撫母親思女情怯的不安情緒，應允願意與女兒見面。

母女雙方於1月22日透過鄭嘉德的聯繫安排，由丈夫的陪同下，順利在嘉義縣母親工作地點見面團聚，母女聚首思親之情頓時湧現，2人雙手彼此深深握緊對方，喜悅訴說思念情懷。

小忻說，在對母親日積月累的思念，及丈夫一句「人生不要留下遺憾」的鼓勵下，終於鼓起勇氣開始找尋母親，足足花了2年之久，多次尋求各公部門的協助，以及前往記憶中母親的故鄉等可能出現的行蹤地點查探，足跡遍布高雄、台南、嘉義等地，但卻均查尋未果且無一絲音訊，直到去年底向警五分局實踐派出所報案協尋，終於讓她圓夢。

這也是尋人高手鄭嘉德自2012年迄今協尋失蹤人口共600人，他時時利用勤餘時間，充滿熱忱積極投入查尋服務，幫助民眾圓夢。