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影／高雄賓士撞民族陸橋下分隔島陷火海 醉駕駛爬出受輕傷
陳姓男子今天上午7時許駕賓士車行經三民區建國二路民族陸橋下，不明原因失控自撞分隔島，車子起火燃燒，陷入一片火海，引來往上班族側目，幸陳男及時從車中爬出受輕傷；警方聞到陳身上飄濃厚酒味，經酒測高達每公升0.9毫克。
三民一警分局調查，陳姓男子（23歲）今天上午7時許駕賓士行經高市三民區建國二路下方的民族陸橋，失控自撞分隔島，因巨大撞擊力，賓士當場起火燃燒，陷入一片火海中，黑煙向上竄高至橋上，一度影響車輛行駛。
所幸陳在賓士全面燃燒前自行爬出車外，火燒車意外引起過往汽機車上班族側目，有人停下車查看，警消獲報趕抵現場時，車身已經陷入一片火海。
消防員射水灌救撲滅火勢，救護員檢視陳男傷勢，發現外觀無明顯受傷，但胸口撞擊安全氣囊，陳男指感到胸悶不適。
警方聞到陳男身上有濃厚酒味，經酒測，高達每公升0.9毫克，先讓陳男送醫治療；警詢後，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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