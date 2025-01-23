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春節將至…盧秀燕率隊8地發紅包 替全年無休警消打氣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

農曆春節將至，台中市長盧秀燕昨晚率隊前往8地，替全年無休的警、消、憲兵、海巡、民防等第一線人員，送上市府設計的小紅包，感謝第一線人員在春節期間及過去一年的辛勞。

盧秀燕說，市府啟動「加強重要節日安全維護工作」，自1月20日至2月3日，長達15個工作天，此即為春安專案。其中兩項重要工作分別為治安及交安，需要全民、警察及協助的警力以及全體市民共同的努力。

盧秀燕說明，此次春安專案，目前警察系統就出動37500人次的警力，協助的民力也有6000人次，所以昨晚分8條路線，全市同步展開視察及慰問的工作，希望透過活動表達對大家的關心跟由衷的感謝，希望所有的付出，都是備而不用，每個人都能夠過好年，「這是我們最高的目標」。

她說，以警察局而言，即有七大系統要投入，包含警察局系統、義警系統、義交系統、民防系統、志工系統、警友會以及守望相助隊。市民過好年就要連動七大系統，由於這些同仁無法過年，甚至必需24小時輪班值勤，才能換來市民的安全，因此她要代表台中市政府及市民，由衷地感謝所有的警力及協勤民力。

台中市長盧秀燕昨晚率隊，與副市長黃國榮、鄭照新、議長張清照、副議長顏莉敏、市府秘書長黃崇典、副秘書長林育鴻、民政局長吳世瑋等人，在警察局長李文章、消防局長孫福佑、相關單位主管及義警、民防、義交大隊長、台中市大台中警察之友會理事長及各級民意代表等，分成8組，前往警察局各單位、消防局各分隊、鐵路警察局台中分局、台中憲兵隊、海巡署中部分署第三岸巡隊、守望相助隊等，慰勉警、消、憲、巡及協勤民力的工作辛勞。

台中市長盧秀燕昨晚率隊慰勞第一線警消、憲兵、海巡、民防人員。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨晚率隊慰勞第一線警消、憲兵、海巡、民防人員。圖／台中市政府提供
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台中市長盧秀燕昨晚率隊慰勞第一線警消、憲兵、海巡、民防人員。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨晚率隊慰勞第一線警消、憲兵、海巡、民防人員。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨晚率隊慰勞第一線警消、憲兵、海巡、民防人員。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨晚率隊慰勞第一線警消、憲兵、海巡、民防人員。圖／台中市政府提供

消防員 盧秀燕 警察

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