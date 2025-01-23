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影／雲林海域漁船翻覆海巡神救援 受困漁民驚濤駭浪中獲救

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所昨天下午接獲海上漁民報案，有一艘動力膠筏在雲林縣麥寮鄉許厝寮西北堤的外海域翻覆，擱淺在巨浪中，情況危急，黃姓漁民仍十分鎮靜，站在翻覆的船底上待援，在驚濤駭浪中海巡人員和其他漁船和海巡人員合作將他救起。

春節前夕，雲林沿海昨天驚傳漁民海上遇難，黃姓漁民駕一艘動力膠筏，在麥寮許厝寮外海作業，昨天下午約一時許，因海象不佳風浪太大，船隻被巨浪打翻，翻覆並隨海浪漂在海中，情況危急，幸好黃姓漁民落海後馬上抓住繩索，奮力爬上翻覆擱淺的船底上方待援。

許厝寮安檢所接獲通報後，所長柯振中即刻率員出航抵達現場了解狀況，並通報麥寮機動巡邏站及北五消防分隊前來支援。隨後所長會同洪姓漁民駕駛膠筏前往翻覆地點援救，過程中因風浪過大而多次受阻。

經一個多小時航行，好不容易抵達翻覆地點並將受困黃姓漁民救起，他意識清楚也沒有受傷，只因長時間受困海上而手腳乏力，他表示無需就醫，並感謝海巡人員和漁民友人相救，原想在過年前利用漁群大量洄游之際，能滿載而歸好過年，沒想到遇上接連巨浪，打翻了他的船，幸好卡在蚵架邊，沒被漂太遠，才得以獲救回家過年。

第4岸巡隊呼籲，漁民出海要隨時注意天候海象及潮汐變化，並確實穿救生衣，遇危難請速打「118」免費服務專線求助。

黃姓漁民坐在翻覆的漁船上待援。記者蔡維斌／翻攝
黃姓漁民坐在翻覆的漁船上待援。記者蔡維斌／翻攝
當救援船隻靠近時，黃姓漁民快速登船獲救。記者蔡維斌／翻攝
當救援船隻靠近時，黃姓漁民快速登船獲救。記者蔡維斌／翻攝

海巡署 漁民 麥寮

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