傳吵架釀高雄大樓火警 警調查發現屋主「獨居」破傳言

高雄市鼓山區明華路某大樓今日清晨5時38分發生火警，消防局出動18車34人前往，火勢約在6時許撲滅，消防從16樓頂救出受困多名住戶，無人受傷，另在起火的9樓屋內救出受困的52歲黃姓屋主，黃未受傷，為防萬一仍送高醫觀察。

消防局調查，該大樓起火點在後棟9樓，消防車組到場時該戶已全面燃燒，並傳有1名男子受困，消防人員於6點16分控制火勢，約6點45分火勢撲滅，並將受困在16樓頂樓的住戶疏散至地面，隨後將9樓黃姓屋主救出。

黃男獲救後有輕微嗆傷，但未受外傷，為防萬一，消防人員仍將他送往高醫觀察，現場一度傳是有聽到住戶吵架聲，沒多久起火樓層就竄出火光。

不過，警方調查後，確認黃男是獨居，起火時他正在睡覺，排除住戶所稱吵架後縱火情事，詳細起火原因由火場鑑識人員調查釐清。