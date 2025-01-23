年前憾事！台中熟女北區19樓墜落亡 夫在新竹急趕回

台中市一名女子今天凌晨被人發現墜落在北區一處大樓人行道，救護車到場時，女子已明顯死亡，警方到場調查，判斷女子是從該大樓19樓墜落，女子丈夫人在新竹，女子承租屋內未發現外力破壞打鬥痕跡，今將報請檢察官相驗，查明案發原因。

台中市消防局在今天凌晨獲報，北區一處大樓人行道有人墜落，救護車到場時，年約48歲的女子已明顯死亡，女子疑從大樓19樓墜落，為該大樓承租戶，目前警方已聯絡到女子丈夫，正從新竹趕回台中，處理後事，有親友透露，女子近期精神狀況不穩。

警方在場未發現外力破壞打鬥痕跡，詳細的案發原因，今將報請檢察官相驗釐清。

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