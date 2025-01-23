快訊

韓國瑜談訪美「爆大紅盤」：距川普僅25公尺、見新政府官員

京華城案台北地院今日首開準備庭 傳喚邵琇珮、彭振聲、李文宗

聽新聞
0:00 / 0:00

年前憾事！台中熟女北區19樓墜落亡 夫在新竹急趕回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名女子今天凌晨被人發現墜落在北區一處大樓人行道，救護車到場時，女子已明顯死亡，警方到場調查，判斷女子是從該大樓19樓墜落，女子丈夫人在新竹，女子承租屋內未發現外力破壞打鬥痕跡，今將報請檢察官相驗，查明案發原因。

台中市消防局在今天凌晨獲報，北區一處大樓人行道有人墜落，救護車到場時，年約48歲的女子已明顯死亡，女子疑從大樓19樓墜落，為該大樓承租戶，目前警方已聯絡到女子丈夫，正從新竹趕回台中，處理後事，有親友透露，女子近期精神狀況不穩。

警方在場未發現外力破壞打鬥痕跡，詳細的案發原因，今將報請檢察官相驗釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市北區一處大樓今天凌晨傳出女子墜樓意外。圖／讀者提供
台中市北區一處大樓今天凌晨傳出女子墜樓意外。圖／讀者提供

人行道 新竹 死亡

延伸閱讀

高雄鼓山大樓清晨竄火 9樓男屋主躲陽台獲救

「柯爸還好嗎？」柯文哲停留醫院半小時後面色凝重沉默離開

柯爸病情有變化？ 柯文哲今晚向北所請假直奔新竹戒護探視

林葉亭失智父失蹤第7天 北市出動44人1犬協尋未果

相關新聞

年前遇火劫 彰化清晨惡火1家5人送醫 夫死、3歲兒也走了…妻及1女嬰仍命危

彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，一家3大2小共5人受困，經彰化縣消防局動員搶救，因濃煙瀰漫，計2大2小OHCA（到院無呼吸心跳），其中父親鐘姓男子搶救後不治，妻子昏迷指數3，3歲兒子及7月大女嬰仍昏迷命危搶救，起火原因由消防局調查中。

影／高雄賓士撞民族陸橋下分隔島陷火海 醉駕駛爬出受輕傷

陳姓男子今天上午7時許駕賓士車行經三民區建國二路民族陸橋下，不明原因失控自撞分隔島，車子起火燃燒，陷入一片火海，引來往上...

傳吵架釀高雄大樓火警 警調查發現屋主「獨居」破傳言

高雄市鼓山區明華路某大樓今日清晨5時38分發生火警，消防局出動18車34人前往，火勢約在6時許撲滅，消防從16樓頂救出受...

影／台中開車失控撞分隔島翻車…滑行後再撞 2人受傷送醫

台中市大雅區昨晚發生驚險車禍，過程被後車行車行車記錄器拍下，張姓男子開車載女子疑超車失控撞中央分隔島，翻車滑行160公尺...

年節倍思親 離散31年母女…台南尋人高手助團聚

台南35歲的小忻（化名）4歲時即因家庭因素與母親離散迄今31年，思念母親之情日積月累，她在丈夫一句「人生不要留下遺憾」的...

春節將至…盧秀燕率隊8地發紅包 替全年無休警消打氣

農曆春節將至，台中市長盧秀燕昨晚率隊前往8地，替全年無休的警、消、憲兵、海巡、民防等第一線人員，送上市府設計的小紅包，感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。