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年前遇火劫 彰化清晨惡火1家5人送醫 夫死、3歲兒也走了…妻及1女嬰仍命危

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，一家3大2小共5人受困，經彰化縣消防局動員搶救，因濃煙瀰漫，計2大2小OHCA（到院無呼吸心跳），其中父親鐘姓男子搶救後不治，妻子昏迷指數3，3歲兒子及7月大女嬰仍昏迷命危搶救，起火原因由消防局調查中。

據了解，起火的住宅由屋主的兒子與女兒一家共住，屋主未同住，其中4樓住有32歲徐姓兒子，2樓住有34歲徐姓女兒及28歲的鐘姓女婿，以及3歲外孫、7個月大孫女。

彰化縣消防局是在今天清晨4時41分接獲報案，指彰化市全福街一棟民宅發生火警，立即調派消防車15輛、救護車6輛、消防人員46人前往搶救，由第一大隊阿蔡佳洲指揮，當時現場濃煙瀰漫，起火點疑似一樓，濃煙沿樓間往上竄，因一開始狀況不明，先詢問鄰居，才知道屋內有5人受困。

其中，住4樓的徐姓男子喊救命，消防人員破壞鐵門，先將他救下來，受到輕傷、嗆傷，當時他的意識清楚，他告訴消防人員，在2樓還有他的姊夫一家四口受困，消防人員立即破壞2樓房間，發現鐘男一家四口均受濃煙嗆昏，且沒有呼吸心跳，立即為他們做CPR(心肺復甦術)等急救處置。

消防人員隨後將鐘男夫婦及徐姓男子送秀傳醫院急救，秀傳醫院表示，鐘男經急救30分鐘後仍告不治，徐姓妻子急救之後恢復生命跡象，昏迷指數3分，仍在外科加護病房，血壓仍不穩定，至於徐男受輕傷、嗆傷，做進一步檢查。

至於兩個幼兒則送彰化基督教醫院急救，彰化基督教醫院表示，他們到院均無呼吸心跳，3歲男童緊急搶救41分鐘後，還是沒有呼吸心跳，3歲男童緊急搶救41分鐘後，宣告不治，7個月大女嬰經過24分鐘搶救後，有自主心跳，立即轉送兒童加護病房，目前還在搶救中。

據消防員人員指出，這戶火警的火勢並不大，約10分鐘即撲滅，雖然二樓房間燒得很嚴重，卻因未裝置住警器無法示警，因此在睡夢中，起火及濃煙竄起時，遭到嚴重嗆傷，加上各樓層裝置鐵窗，致逃生困難。

這場火警在4時55分控制，5時23分撲滅，起火原因由消防局調查中。

新年就要到了，鐘家四口竟遇火劫，讓親友都十分不捨。

彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共5人受困，經搶救後，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共5人受困，經搶救後，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共5人受困，經破壞鐵門，經搶救後，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，3歲女嬰送進彰基，仍在搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，共5人受困，經破壞鐵門，經搶救後，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，3歲女嬰送進彰基，仍在搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，救出5人，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，救出5人，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，救出5人，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，救出5人，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，救出5人，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，救出5人，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，救出5人，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，救出5人，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，救出5人，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，救出5人，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，5人受困，其中鐘男一家2大2小住的房間被燒得面目全非，到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，5人受困，其中鐘男一家2大2小住的房間被燒得面目全非，到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／警方提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，救出5人，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供
彰化市全福街今天凌晨發生住宅火警，彰化縣消防局動用大批消防車及人員趕往搶救，救出5人，其中鐘男一家2大2小到院無呼吸心跳，鐘經搶救後仍告不治，妻子及2幼兒仍陷昏迷搶救中。圖／消防局提供

彰化 消防人員 火災

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