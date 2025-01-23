彰化市清晨惡火1家5口受困 共2大2小到院無呼吸心跳

彰化市全福街今天清晨發生住宅火警，一家3大2小共5人受困，經彰化縣消防局動員搶救，由濃煙瀰漫，其中2大2小OHCA（到院無呼吸心跳），最小是7個月大女嬰，分別送醫急救，1大人獲救，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局是在今天清晨4時41分接獲報案，指彰化市全福街一棟民宅發生火警，立即調派消防車15輛、救護車6輛、消防人員46人前往搶救，由第一大隊阿蔡佳洲指揮，當時現場濃煙瀰漫，火勢疑因從一樓竄起，因一開始狀況不明，先詢問鄰居，才知道屋內有五人受困。

消防人員先上4樓，救出32歲徐姓男子，當時他的意識清楚，被帶下來後，未送醫，但他告訴消防人員，在二樓還有他的34歲姊姊、28歲姊夫及3歲兒子、7月大女嬰受困。

消防人員逐層搜索，在二樓找到他們，卻發現他們均受濃煙嗆昏，立即為他們做CPR等處置，分別送往彰基及秀傳院，到院均無呼吸心跳，仍在急救中。