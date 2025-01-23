聽新聞
0:00 / 0:00
4月大男嬰疑遭虐 父母聲押
宜蘭市22歲吳姓男子與妻子33歲朱姓女子育有2子，4個月大的次子本月5日失去呼吸心跳，送醫後至前天仍不治。檢方初步相驗發現男嬰有顱內出血等傷情，昨晚依涉犯傷害致死、妨害幼童致死罪聲押吳姓夫婦，今天將解剖確認死因。
吳男夫妻今年1月5日報案，稱3個多月大的次子喝奶時突然失去意識、無呼吸心跳，緊急送醫後轉診台北榮總，經歷2周多搶救，21日吳男夫妻同意放棄治療，男嬰不治。由於男嬰頭、背、臀有多處可疑傷痕，醫院通報警方介入調查，警方報請檢方指揮偵辦。
宜蘭地檢署昨相驗男嬰遺體，初步研判死因是顱內出血，不過具體是生病還是外力撞擊導致，仍待今天解剖確認；檢方懷疑吳姓夫婦不當對待男嬰，訊問後，昨晚8時許依涉犯刑法傷害致死罪、妨害幼童致死罪向宜蘭地院聲押吳姓夫婦。
吳男稍早受訪稱，5日當晚他下班回家，看到妻子在餵奶，男嬰突然就神智不清乃至失去生命跡象，夫妻倆才報案送醫；他承認「打過老大，但沒有打過老二。」
據了解，吳男長子去年打疫苗時被醫護人員發現身上有傷，縣府研判吳男夫妻未給予適當照護，依兒少福利權益保障法向法院聲請安置獲准，送往寄養家庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言