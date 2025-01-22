漁民駕膠筏雲林外海遇大浪翻覆 海巡冒險救回

海巡署中部分署第四岸巡隊今天下午接獲通報，雲林麥寮許厝寮西北堤外海域，黃姓漁民駕駛膠筏遇大浪翻覆待援，海巡人員與洪姓漁民駕駛膠筏冒險將人安全救回。

海巡署中部分署第四岸巡隊今晚發布新聞稿表示，下午1時許，許厝寮安檢所接獲民眾通報，黃姓漁民駕駛膠筏在許厝寮西北堤外海域被大浪打翻，他爬上翻覆的膠筏待援。

許厝寮安檢所接獲通報後，所長柯振中即刻率員抵達現場了解狀況，並通報麥寮機動巡邏站及消防隊前來支援。隨後柯振中會同洪姓漁民駕駛膠筏前往援救，過程中因風浪過大多次受阻，下午2時45分終於抵達翻覆地點並將受困黃姓漁民救起。

柯振中說，經檢視黃姓漁民意識清楚，惟因長時間受困而手腳乏力，黃姓漁民表示身體無礙無需就醫。