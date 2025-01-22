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4個月大男嬰疑遭虐死 宜蘭地檢署聲押父母

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭市22歲吳姓男子與其妻33歲朱姓女子育有2子，4個月大的次子日前被餵奶時失去呼吸心跳，經過2周救治，21日宣告不治。檢方初步相驗，發現顱內出血等傷情，晚間依涉犯傷害致死、妨害幼童致死罪聲押吳姓夫婦，明解剖確認死因。

吳男與朱女的大兒子今年2歲，去年1歲多的大兒子接種疫苗時，醫護人員發現他身上有多處傷痕，懷疑是受到家暴，縣府獲報後研判吳姓夫妻不適合照護孩童，向法院聲請安置獲准，將長子安置到寄養家庭；朱女去年9月誕下第二胎。

吳男夫妻今年1月5日報案，稱3個多月大的次子喝奶時突然失去意識、無呼吸心跳，緊急送醫後轉診台北榮總，經歷2周搶救，21日吳男夫妻同意放棄治療，男嬰宣告不治；由於男嬰頭、背、臀有多處可疑傷痕，醫院通報警方介入調查，警方報請地檢署指揮偵辦。

宜蘭地檢署今天相驗男嬰遺體，初步研判死因是顱內出血，不過具體是生病還是外力撞擊導致，仍待明天解剖確認；檢方懷疑吳姓夫婦不當對待男嬰，訊問後，晚上8時10分許依涉犯刑法277條傷害致死罪、286條妨害幼童致死罪，向宜蘭地院聲押吳姓夫婦。

吳男稍早受訪稱，自己確實曾因情緒管理不當毆打長子，但沒有打過次子，5日當晚他下班回家，看到妻子在餵奶，男嬰突然就神智不清乃至失去生命跡象，夫妻倆才報案送醫。

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宜蘭一名4個月大的男嬰顱內出血死亡，檢方晚間依涉犯傷害致死等罪聲押男嬰的父母吳姓男子、朱姓女子。圖／民眾提供
宜蘭一名4個月大的男嬰顱內出血死亡，檢方晚間依涉犯傷害致死等罪聲押男嬰的父母吳姓男子、朱姓女子。圖／民眾提供

宜蘭 家暴 聲押

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