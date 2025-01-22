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休假出遊見老翁倒地 苗栗消防員即刻伸援救回一命

中央社／ 苗栗縣22日電

苗栗縣消防局小隊長羅律典休假到新竹市遇有老翁異物梗塞倒地失去意識，立即協助施救，直到當地救護人員接手，成功救回老翁一命。對此，羅律典謙稱，助人為樂，只是盡自己所能。

苗栗縣消防局今天透過臉書粉專指出，近日收到新竹市消防局發函告知，西湖分隊小隊長羅律典於去年12月28日休假期間，在新竹市城隍廟內主動協助異物梗塞導致OHCA（到院前心肺功能停止）的民眾，第一時間搶救直到新竹市消防局救護人員接手，成功將患者從鬼門關救回，且已於日前康復出院。

消防局表示，羅律典對於休假期間熱心助人、見義勇為的舉動相當低調，並未告知其他同事，直到竹市消防局發函感謝並建議給予適當獎勵表揚，大家才知道他的善行義舉。

羅律典告訴中央社記者，事發當天和家人出遊到新竹城隍廟附近用餐，餐後發現1名老翁倒地已無意識，他想都沒想，立即切換工作模式，與另名在附近開店的竹市義消志工合力施救。

羅律典指出，他與志工分別清除老翁口中異物、輪流實施CPR，並評估使用AED，直到新竹市消防局救護人員接手，再一起將老翁抬上擔架送醫，「很慶幸有把人救回來」。

75年次的羅律典從事消防工作將屆19年，他指出，救災救護工作是消防員本職，「只是盡我所能，盡一分力」，他也說，助人為快樂之本，每一次救援成功會讓工作更具信心與成就感。

苗栗縣消防局小隊長羅律典休假到新竹市遇有老翁異物梗塞倒地，立即協助施救，直到當地救護人員接手，成功救回老翁一命。圖／翻攝自苗栗縣消防局粉專
苗栗縣消防局小隊長羅律典休假到新竹市遇有老翁異物梗塞倒地，立即協助施救，直到當地救護人員接手，成功救回老翁一命。圖／翻攝自苗栗縣消防局粉專

城隍廟 消防員

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