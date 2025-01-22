影射馬文君施壓國軍製造商貪汙 女網友到案認「我編的」

近日網路社群平台Threads（脆）有人發文，影射立委馬文君透過助理施壓國軍護具製造商偷工減料，藉此貪汙。警方昨天找到發文者，是住台南的40多歲女子，她向警方承認，內容是編的。馬文君強調，對於造謠一定提告，也質疑女子只是認知作戰集團一分子，要求檢方揪出幕後黑手。

馬文君說，最近中央政府總預算審查，民進黨公職、民代、側翼粉專名嘴，為了捍衛既得利益，利用資訊落差、斷章取義，攻擊在野黨立委，甚至部分內容根本就是造謠。

有支持者轉傳了一篇在「脆」上的發文給馬文君，由帳號「refanhsu」發出，說去拜訪泡棉工廠時聽到的故事，內容為影射馬文君透過助理，施壓國軍護具製造商偷工減料，藉此貪汙。

馬文君說，文章內容根本並非事實，卻讓她和團隊飽受困擾，為了捍衛清白，她直接向警方報案，警方也在昨天找到發文者，是名40多歲的台南女性，從事進出口貿易，她向警方表示，這篇貼文內容是她編的。

馬文君說，合理評論，甚至嚴詞批評，只要根據事實，她都尊重，但超過紅線，例如早先死亡威脅，或者沒來由的人身攻擊，尤其是造謠，她一定會提告。