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看守所情緒易不穩 死刑犯應賠償苦主

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

前民眾黨主席柯文哲如今仍身陷囹圄，更生團契總幹事黃明鎮牧師近日受訪時表示，羈押在看守所的嫌犯由於尚未判刑確定、加上人員進出，環境比監獄複雜，很多人關久了會產生憂鬱症。對於外傳驚世媳婦案的兇手林于如可能成為下一個被判死者，黃明鎮說，她有精神問題難判死，但應該在監所工作，補償受害者或其家庭的損失。

看守所紛擾易心亂

柯文哲與京華城案件相關人至今仍被羈押在台北看守所，黃明鎮受訪時則提到，前總統陳水扁以前被關在台北看守所時他有去探望過，陳也有跟他抱怨全身都痛，相信柯文哲在裡面的日子應該也不好過，有可能會因為情緒不穩而生病。

黃明鎮回想說，當時他請陳水扁唸《聖經》裡面的《詩篇》第37篇第5節：「當將你的事交託耶和華、並倚靠他、他就必成全。」，讓陳水扁有些慰藉度過苦日子。

被問到看守所與監獄的差別，黃明鎮說，看守所是羈押，還不確定是否有罪，但由於每天有很多人要去應訊、人來人往下，被關的嫌疑人反而比在監獄容易情緒不穩，沒有心情聽教誨師教化；在監獄的話，由於犯罪已經定讞、作息也固定，犯人反而情緒比較穩定，也比較聽得進去教誨師教化。

震撼緩刑到外面住

本報記者提問說，能否讓一些身體不好的人，在有監視且無法對外聯絡的情況下，能自己尋找舒適的地方，不要住看守所？黃明鎮回答說，台灣並沒有類似制度，但以美國來說有「震撼緩刑」，會先將嫌疑人關1到2個月，然後就可以有條件到外面住，如果違反條件就會再回來關，他認為這樣比較好。

「看守所夏天會很難受！」黃明鎮說，當初他為陳水扁禱告時，旁邊就有人看著他、避免他想不開自盡。

應讓死囚工作賠償

另外，由於法務部近日將死刑犯黃麟凱槍決，外界關注下一個可能的死刑執行對象，其中就包括「驚世媳婦案」、為了詐領保險金而將母親、婆婆與丈夫毒死的林于如，但黃明鎮指出，他去看過林于如很多次，林經過鑑定有精神問題，很難判死。

「政府應該讓死刑犯工作，賠償受害者！」黃明鎮呼籲，政府應改變死刑制度，讓死刑犯可以作工作賠償被害人損失，仿效澳洲與紐西蘭的「修復式正義」比較有意義。他強調，台灣只有在監獄假釋的時候問囚犯有沒有賠償或反悔，死刑犯在監獄中完全沒事做，還不如做工作、畫畫或寫書法義賣，用來賠償受害者。

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死刑 監獄

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